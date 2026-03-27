Nicaragua vs Rusia en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 27 de marzo de 2026?

La Azul y Blanco se prueba con un interesante encuentro en Krasnodar.

Nicaragua vs Rusia, partido en vivo y en directo | Claro Sports

La Selección de Nicaragua vuelve a la acción este viernes 27 de marzo de 2026 con un exigente amistoso internacional frente a Rusia, en un partido que representa una nueva oportunidad para medir su nivel ante un rival de mayor jerarquía. La Azul y Blanco inicia una etapa de renovación y buscará competir de la mejor manera en un escenario desafiante, con el objetivo de seguir creciendo de cara al proceso rumbo al Mundial 2030.

Aquí podrás seguir el minuto a minuto en vivo de Nicaragua vs Rusia, con todas las incidencias del encuentro: goles, jugadas clave, cambios, tarjetas y el desarrollo completo del partido en tiempo real. Un duelo que servirá para evaluar el rendimiento del equipo nicaragüense y ver cómo responde ante una selección que llega con mayor experiencia y ritmo competitivo.

¿A qué hora juega Nicaragua vs Rusia hoy 27 de marzo de 2026?

El encuentro entre Nicaragua y Rusia está programado para el viernes 27 de marzo a las 10:30 horas y se disputará en el Kranodar Stadium, en la ciudad de Krasnodar, Rusia.

Alineaciones probables para el Nicaragua vs Rusia de este viernes

Se estima que Otoniel Olivas y Valery Karpin elegirán las siguientes formaciones:

Nicaragua: Alyer López; Josué Quijano, Justing Cano, Christian Reyes, Óscar Acevedo; Jason Coronel, Marlon López; Juan Barrera, Jacob Montes, Byron Bonilla; y Jonathan Moncada. DT: Otoniel Olivas.

Rusia: Matvei Safonov; Ilya Vakhaniya, Viktor Melekhin, Ruslan Litvinov, Aleksandr Silyanov; Ivan Oblyakov, Nail Umyarov, Danil Prutsev; Maksim Glushenkov, Nikolay Komlichenko y Aleksandr Golovin. DT: Valery Karpin.

¿Quién transmite en vivo el Nicaragua vs Rusia y dónde ver por TV y online?

Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de NicaSports.

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