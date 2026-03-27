Irán cae ante Nigeria en Antalya previo a su debut en el Mundial 2026

El conjunto de Medio Oriente se prepara para debutar en la Copa del Mundo ante Nueva Zelanda el 16 de junio del 2026 en el SoFi Stadium

Nigeria venció 1-2 a Irán en un partido amistoso internacional rumbo al Mundial 2026, disputado en el Mardan Stadyumu de Antalya, Turquía. El conjunto asiático continúa su preparación pese a los conflictos con Estados Unidos, mientras que el equipo africano, ya sin opciones mundialistas, aprovechó el duelo para mostrar su capacidad competitiva.

El partido inició con intensidad por parte de Nigeria, que presionó alto desde los primeros minutos. Al 6’, Moses Simon abrió el marcador con un remate dentro del área tras asistencia de Samuel Chukwueze. El gol marcó el ritmo del encuentro, con los africanos dominando la posesión y generando peligro constante, obligando a Irán a replegarse.

Antes del descanso, Nigeria mantuvo el control del juego y limitó las opciones ofensivas de su rival. En el complemento, el equipo africano volvió a golpear en un momento clave. Al 51’, Akor Adams amplió la ventaja con un remate dentro del área tras una jugada colectiva que tomó mal posicionada a la defensa iraní.

Irán reaccionó con cambios y adelantó líneas, lo que le permitió descontar al 67’ por conducto de Mehdi Taremi, quien definió dentro del área para el 2-1. A partir de ese momento, el conjunto asiático presionó con mayor intensidad, obligando a Nigeria a defender en su propio campo durante varios tramos del encuentro.

En los minutos finales, Irán buscó el empate con insistencia, pero Nigeria logró sostener la ventaja pese a la presión alta y las constantes llegadas del rival. El equipo africano cerró el partido con orden defensivo y aseguró una victoria que refuerza su nivel, mientras que Irán continúa ajustando detalles de cara a la Copa del Mundo.

La incertidumbre que vive Irán a 76 días del Mundial 2026

La selección de Irán se encuentra en medio de un contexto complejo que va más allá de lo deportivo previo a la Copa del Mundo. En lo futbolístico, el equipo asiático quedó ubicado en un Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, donde existen expectativas reales de competir por un lugar en la siguiente ronda. Sin embargo, la situación política internacional ha generado incertidumbre sobre su participación en el torneo.

Uno de los principales problemas ha sido la relación entre Irán y Estados Unidos, país que será una de las sedes del Mundial. En un inicio, los ciudadanos iraníes estaban dentro de una lista de países con restricciones de ingreso al territorio estadounidense, lo que encendió las alarmas sobre la logística para disputar partidos en ese país. Este escenario colocó a la FIFA y a los organizadores ante un reto que va más allá de lo deportivo.

La situación se tensó aún más cuando el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, reconoció públicamente que la selección ya no veía el Mundial “con esperanza”, reflejando el impacto que la situación política ha tenido en el entorno del equipo.

A pesar de los rumores sobre una posible ausencia, tanto Irán como la FIFA han mantenido posturas firmes sobre su participación. Desde el país asiático han señalado que nadie puede excluirlos del torneo, mientras que el organismo rector del fútbol ha reiterado su intención de que el Mundial sea un espacio de convivencia internacional. Incluso, representantes diplomáticos han advertido que sin Irán, el torneo perdería parte de su mensaje de unidad, lo que mantiene abierta la expectativa sobre su presencia en la Copa del Mundo 2026.

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