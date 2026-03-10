Rating Colombia del 9 de marzo de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’, más líder que nunca

El reality de música y talento colombiano goza en solitario con la cima día tras día.

Si de algo están pendientes todos en Colombia, es el rating del día anterior en la televisión nacional. Sin lugar a dudas a todos les interesa saber cuál es el programa qué más se ve y aquellos que no dan la talla y ocupan los últimos lugares. Por tal motivo en Claro Sports les traemos el escalafón completo para que esté enterado.

Rating en Colombia del 9 de marzo de 2026, según CNC

1. A Otro Nivel – Canal Caracol – 8,04%

2. Noticias Caracol PRM – 6,74%

3. Noticias Caracol MD – 4,46%

4. La Rosa de Guadalupe, parte 2 – Canal RCN – 4,18%

5. La Reina del Flow – Canal Caracol – 3,91%

6. La Casa de los Famosos – RCN TV – 3,81%

7. Noticias RCN PRM – 3,73%

8. Las de Siempre – Canal RCN – 3,31%

9. Tormenta de Pasiones – Canal Caracol – 3,15%

10.La Rosa de Guadalupe, parte 1 – Canal RCN – 2,62%

Agenda futbolera para hoy, martes 10 de marzo de 2026

12:45 m | Galatasaray vs Liveprool | Champions League.

03:00 p.m. | Atalanta vs Bayern Munich | Champions League.

03:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Tottenham | Champions League.

03:00 p.m. | Newcastle vs Barcelona | Champions League.

06:20 p.m. | Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pereira | Liga BetPlay.

08:30 p.m. | Junior vs Atlético Nacional | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el rating estipulado por el Centro Nacional de Consultorías (CNC) se mide a través de porcentajes. Allí se toman los datos de millones de decodificadores en territorio nacional. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio consumido que el anterior.

