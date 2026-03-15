Rating Colombia del 14 de marzo de 2026, según CNC: golpe en la mesa de Caracol TV

En Claro Sports pueden enterarse de todos los detalles acerca del rating de la televisión colombiana para el sábado 14 de marzo.

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Caracol TV reina en el favoritismo de las programaciones nacionales en los hogares colombianos. Los creadores de Sábados Felices para los fines de semana, Desafío Siglo XXI como su reality insignia y muchas producciones más, son líderes indiscutidos del rating de la televisión colombiana.

Rating en Colombia del 14 de marzo de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM – 7,81 % Sábados Felices parte 1 – Caracol TV – 5,52 % Noticias Caracol MD – 5,18 % Sábados Felices parte 2 – Caracol TV – 4,27 % Se dice de mi – Canal Caracol – 4,26 % La Casa de los Famosos – Canal RCN – 3,96 % La Red – Canal Caracol – 3,55 % Noticias RCN PRM – 2,48 % Entre Ojos – Caracol TV – 1,85 % Caso Cerrado parte 2 – Canal RCN – 1,82 %

Parrilla futbolera de este domingo 15 de marzo del 2026:

8:00 a.m. | Mallorcas vs Espanyol | LaLiga.

9:00 a.m. | Crystal Palace vs Leeds | Premier League.

9:00 a.m. | Pisa vs Cagliari | Serie A

12:30 p.m. | Betis vs Celta | LaLiga.

2:00 p.m. | Fluminense vs Athletico Paranaense | Brasileirao.

03:30 p.m. | Deportivo Pereira vs Águilas Doradas | Liga BetPlay.

04:10 p.m. | América de Cali vs Deportes Tolima | Liga BetPlay.

06:20 p.m. | Jaguares vs DIM | Liga BetPlay.

08:30 p.m. | Junior vs Fortaleza | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el rating estipulado por el Centro Nacional de Consultorías (CNC) se mide a través de porcentajes. Allí se toman los datos de millones de decodificadores en territorio nacional. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio consumido que el anterior.Rating en Colombia de los últimos días

Rating en Colombia de los últimos días

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