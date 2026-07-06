Rating Colombia del 5 de julio de 2026, según CNC: Caracol TV se frota las manos

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el domingo 5 de julio.

Noticias Caracol domina el rating / Caracol TV

Se termina el primer fin de semana del mes de julio y los colombianos siguen dejando en claro cuales son sus preferencias en las programaciones nacionales. Caracol TV y sus respectivas programaciones se han instalado en lo más alto del rating de la televisión colombiana.

Rating en Colombia del 5 de julio de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM | 14,85 % Gol Caracol, Mundial 2026, Brasil vs Noruega – Caracol TV | 14,32 % Los informantes – Caracol TV | 10,02 % La Red – Caracol TV | 9,34 % Noticias RCN PRM | 8,01 % Expediente final – Caracol TV | 7,84 % Séptimo día – Caracol TV | 7,54 % Retrato hablado – RCN | 7,31 % Gol Caracol, Mundial 2026, previa Brasil vs Noruega – Caracol TV | 6,80 % Noticias Caracol MD | 6,59 %

Programación de fútbol para este lunes, 6 de julio de 2026

2:00 p.m. | Portugal vs España | Mundial 2026.

7:00 p.m. | Estados Unidos vs Bélgica | Mundial 2026.

Método para medir el rating en Colombia

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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