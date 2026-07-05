Rating Colombia del 4 de julio de 2026, según CNC: el Mundial 2026 se toma las pantallas

En Claro Sports pueden informarse sobre los detalles del rating de la televisión colombiana para el sábado 4 de julio.

Paraguay vs Francia | Reuters

Primer fin de semana del mes de julio y los colombianos siguen dejando en claro cuales son sus preferencias en las programaciones nacionales. Para nadie es un secreteo que en temporada mundialista, el fútbol se ha tomado por completo los ratings de todo el mundo y Colombia no ha sido la excepción.

Rating en Colombia del 4 de julio de 2026, según CNC

Gol Caracol, Mundial 2026, Paraguay vs Francia – Caracol TV | 11,99 % Noticias Caracol PRM | 11,66 % Se dice de mi – Caracol TV | 9,10 % Sábados Felices, parte 1 – Caracol TV | 7,58 % Noticias Caracol MD | 6,55 % Gol Caracol, Mundial 2026, previa Paraguay vs Francia – Caracol TV | 6,03 % Sábados Felices, parte 2 – Caracol TV | 4,55 % Noticias RCN PRM | 3,93 % Mi pecado SD – Caracol TV | 3,60 % Caso Cerrado – RCN | 3,56 %

Programación de fútbol para este domingo, 5 de julio de 2026

3:00 p.m. | Brasil vs Noruega | Mundial 2026.

7:00 p.m. | México vs Inglaterra | Mundial 2026.

Método para medir el rating en Colombia

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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