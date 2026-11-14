Atlético Bucaramanga vs Fortaleza, en vivo la Liga BetPlay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 19

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Atlético Bucaramanga y Fortaleza en el Estadio Américo Montanini.

Atlético Bucaramanga vs Fortaleza, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Atlético Bucaramanga vs Fortaleza y dónde ver en vivo hoy 14 de noviembre de 2026?

El partido entre el equipo santandereano y capitalino, correspondiente a la fecha 19 del torneo finalización, comienza a las 3:30 p.m. según el cronograma de la Dimayor. La transmisión por televisión del cotejo está a cargo de Win Sports + y si no lo desea ver por ahí, la alternativa es vía online a través de Win Play.

Alineaciones Atlético Bucaramanga vs Fortaleza: así salen a la fecha 19 de la Liga Betplay 2026-II

Atlético Bucaramanga: Diego Novoa; Aldaír Gutiérrez, José Ortiz, Carlos Romaña, Fredy Hinestroza; Félix Charrupí, Leonardo Flores, Aldaír Zárate; Jhon Fredy Salazar, Nilzo Ramírez y Brandon Caicedo. DT: Pablo Peirano.

Diego Novoa; Aldaír Gutiérrez, José Ortiz, Carlos Romaña, Fredy Hinestroza; Félix Charrupí, Leonardo Flores, Aldaír Zárate; Jhon Fredy Salazar, Nilzo Ramírez y Brandon Caicedo. Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Anderson Copete, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Santiago Vivas; Sebastián Navarro, Mariano Vásquez, Julio Sinisterra y Franco Pulicastro. DT: Diego Arias.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 19 de Liga Betplay 2026?

No hay duda alguna de que hay un claro favorito para el juego de la decimonovena jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Atlético Bucaramanga tiene la primera opción para llevarse los tres puntos de su duelo ante Fortaleza. Pues, los ‘leopardos’ buscan firmemente hacerse con la ventaja deportivo para los cuadrangulares semifinales. Mientras que, el conjunto de la capital de la república querrá terminar el pésimo semestre con por lo menos dos victorias en el certamen.

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