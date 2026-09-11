Posibles alineaciones del Boyacá Chicó vs Independiente Medellín por la Liga BetPlay 2026-II

Boyacá Chicó y Deportivo Independiente Medellín se enfrentan por la décima fecha de la Liga BetPlay 2026-II en Tunja.

Alineaciones Boyacá Chicó vs DIM por la Liga BetPlay

Dos equipos con realidades distintas se van a enfrentar por la décima fecha de la Liga BetPlay 2026-II, esto cuando Boyacá Chicó reciba a Deportivo Independiente Medellín en La Independencia de Tunja. El club boyacense marcha en las últimas posiciones de la tabla, mientras que el paisa en lo alto.

Posible alineación de Boyacá Chicó para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Boyacá Chicó: David Agudelo; Cristian Mosquera, Jefferson Mena, Jhonier Alomia, Daniel Polanco; Juan Díaz; Estiven Sarría, Sebastián Salazar, Jacobo Pimentel, Santiago Mera y Filipe Cifuentes. D.T.: Jhon Gómez.

Posible alineación de Independiente Medellín para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría DIM: Éder Chaux; Hayen Palacios, Joaquín Varela, Kevin Mantilla, Jhan Mena; Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Yony González, John Montano; Juan Fernando Quintero y Carlos Lucumí. D.T.: Amaranto Perea.

¿Cómo y dónde ver a Boyacá Chicó vs Independiente Medellín por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre el cuadro de Boyacá y el paisa, que es por la décima fecha del torneo finalización, se podrá ver a través de la señal de televisión de Win Sports +. Por otra parte, si desea verlo vía streaming, debe hacerlo por medio de la plataforma por suscripción de Win Play.

Últimos cinco partidos de Boyacá Chicó

05.09.2026 | Boyacá Chicó 2-0 Once Caldas.

30.08.2026 | Águilas Doradas 2-2 Boyacá Chicó.

26.08.2026 | Boyacá Chicó 0-0 Fortaleza.

21.08.2026 | Jaguares 1-0 Boyacá Chicó.

08.08.2026 | Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó.

MÁS INFORMACIÓN: Lucas González da pistas del debut de James Rodríguez en Atlético Nacional

Últimos cinco partidos de Independiente Medellín

09.09.2026 | Deportivo Pasto 1-4 Independiente Medellín.

30.08.2026 | Independiente Medellín 2-1 Llaneros.

22.08.2026 | Independiente Medellín 0-1 Cúcuta Deportivo.

04.08.2026 | Deportes Tolima 2-3 Independiente Medellín.

01.08.2026 | Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali.

Le puede interesar