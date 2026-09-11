Lucas González da pistas del debut de James Rodríguez en Atlético Nacional

El estratega fue pieza clave para que el mediocampista con pasado en el fútbol europeo fichara por el elenco antioqueño.

James Rodríguez al Atlético Nacional/ @nacionaloficial.

James Rodríguez sigue acaparando los medios de comunicación más importantes de Colombia y un par más de la región. Su fichaje por Atlético Nacional era algo que nadie se esperaba, después de lo que fue su participación en el Mundial de selecciones y que quedara nuevamente en condición de ‘libre’ tras no renovar con el Minnesota United de Estados Unidos.

Este viernes 11 de septiembre fue la presentación oficial del mediocampista en la escuadra antioqueña. Lucas González, fue indagado por la llegada de un jugador de tal envergadura: “Con James nos conocemos desde hace un par de años. Sabe la admiración que le tengo por lo que hizo en Europa y la Selección Colombia. Hablamos y coordinamos que llegara para que jugara en Nacional antes que se retirara. Gracias a todos los que hicieron posible este fichaje”.

“Lo que ha hecho James Rodríguez por el fútbol colombiano es algo que nadie ha hecho. Seguramente le dará un impacto importante al fútbol colombiano. Es un auténtico privilegio para nosotros tenerlo acá“, recalcó el director técnico.

¿Cuándo debutará?

“Ahorita entrenó con nosotros, lo vimos muy bien, se está adaptando a sus compañeros. Ojalá y que sea este mismo domingo que juegue, sin embargo habrá que esperar un poco, pero por todos nosotros lo quisiéramos ver ya en el campo”, señaló Lucas González.

“Los jugadores buenos juegan donde sea. Nos va a ayudar muchísimo, esperamos analizar los espacios donde él mejor se pueda adaptar. Obviamente estará cerca al arco rival y ojalá anotando muchos goles”, ultimó el timonel colombiano.

El mediocampista también se mostró feliz por haber llegado a Atlético Nacional, aseguró que “estaba cumpliendo un sueño”, prometió la conquista de títulos, quiere jugar la Copa Libertadores del 2027 y además que está listo para jugar lo antes posible. El cuadro ‘Verdolaga’ juega el próximo domingo 13 de septiembre ante Águilas Doradas en el Atanasio Girardot.

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