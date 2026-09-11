James Rodríguez, en su presentación con Nacional: “Ya gané la Champions, voy por la Libertadores”

El mediocampista cucuteño respondió varia preguntas de los medios de comunicación y fue enfático en la conquista de títulos.

James Rodríguez, presentado en Nacional/ @nacionaloficial.

James Rodríguez fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Atlético Nacional, el mediocampista regresa al fútbol colombiano después de una larga travesía por América, Europa y Asia. Un verdadero batacazo el de la escuadra ‘Verdolaga’ para el remate del año y los planes del 2027 en toda Sudamérica.

En la rueda de prensa ofrecida por directivos, el presidente del club, Sebastián Arango Botero, resolvió una de las dudas más grandes alrededor de esta incorporación: “Inicialmente hasta junio del 2027 y nos encargaremos de hacer las cosas de la mejor manera para que sea más largo”, dijo sobre el contrato que firmó el ’10’.

“Estoy feliz, para mí es un sueño. Desde que hablamos el día lunes sentí algo único, me movió fibras, desde hace un tiempo un club no me hacía sentir esto. Desde hace varios días no me podía ir a la cama tranquilo, quería estar acá. Se vienen cosas grandes, soy alguien que quiere ganar y competir siempre y Nacional siempre quiere eso también, es una buena mezcla”, inició mencionando James Rodríguez.

Mensaje a la hinchada

“A toda la hinchada gracias por el cariño, este club, todos saben lo que es, es algo grande, es algo único. Yo le decía al presidente, es el Real Madrid niño. Esta camiseta tiene peso, pesa mucho y a mí me gusta eso. Sé lo que significa estar en un equipo grande y eso me gusta mucho a mí, acá hay que rendir desde los entrenamientos”.

“Si me hablan de sueños, pues yo ya gané la Champions League, ahora cómo no voy a soñar con ganar esta (la Copa Libertadores) y nada… hay que mirar lo que está cerca, se viene la Liga y la Copa, así que vamos a ir por absolutamente todo. En este club se piensa en salir a jugar y salir a ganar todo, para eso estamos acá”, agregó.

“Acá vengo a ganar”

“Lo que yo veo desde fuera y ya hablando más desde adentro, es que esto es una tribu. Yo soy alguien que me gusta ser muy cercano y cuando uno se siente así es más fácil jugar. Cuando te sientes querido, en los clubes me han querido, en un nivel top han sido técnicos que me han querido. Más el proyecto que tienen, tienen hambre, yo también la tengo y yo siempre quiero ganar. Muchos pensarán que acá vengo es por tranquilidad, pero no, acá vengo a ganar”.

“Es una pregunta para el profesor Lucas. A lo largo de estos años he jugador de medio, de ’10’, extremo por izquierda o derecha, pero yo siempre voy a estar apto para el equipo. Hablar de querer ganar, hay jugadores acá que han ganado mucho con este club. No podemos pensar en otra cosas que no sea ganar. Quiero ayudar donde el profe diga”, añadió James Rodríguez.

¿Por qué Junior no y Nacional sí?

“Eso de Junior ya es pasado, creo que esta camiseta es la que más pesa acá en Colombia, así que dicho esto pues… ya está”.

“Hace 6 meses dije que no era el momento, por eso, hace 6 meses, ahora no. Hay cosas que a uno le mueven fibras, sentimientos yo creo que ahí es…”.

El número

“El número para mí algo que no es importante, durante todos los años si piensan en lo que es James, piensan en el ’10’ no… pero bueno, si me va a tocar otro número, si yo estoy jugando el que sea, eso pasará a un segundo plano, todavía no estará. Que sea el que sea, el 100 o el 10″, puntualizó.

Su familia

“Mis hijos son hinchas de este club, cuando se lo dije casi que lloraba, a mi hijo también le está gustando mucho el verde, desde que era baby. Así que estoy muy feliz de poder estar acá y sí… ellos han influido parte importante que yo viniera acá, quiero que se sientan felices que yo esté acá. Veo las dos copas que hay acá y ese sueño esté mucho más cerca”, ultimó James Rodríguez.

Lea también:s