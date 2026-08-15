Emerson Rivaldo Rodríguez regresa al fútbol colombiano para jugar en Independiente Santa Fe

El extremo derecho ya se encuentra bajo las órdenes de Pablo Repetto y podría debutar pronto en Liga BetPlay.

Emerson Rivaldo Rodríguez jugará en Santa Fe/ Vizzor.

Independiente Santa Fe se encuentra en una gran campaña de recolección de alimentos, colchonetas, medicamentos y demás elementos necesarios para ayudar a los damnificados por el terremoto el pasado 10 de agosto en zonas como Valle del Cauca, Chocó y Eje Cafetero. Todo el ambiente ‘Cardenal’ ha respondido de gran manera a esta actividad liderada por los directivos.

De la misma manera el club también se está preparando para el duelo ante River Plate, por la ida de los octavos de final de la Coa Sudamericana, dicho compromiso se jugará este miércoles 19 de agosto en el Estadio El Campín, después que el encuentro fuera postergado una semana por la actividad sísmica sucedida en el país.

Sin embargo el cuadro ‘Cardenal’ sigue sumando refuerzos para seguir haciendo historia en la ‘Otra mitad de la Gloria’, por qué no soñar con la segunda Copa en su vitrina y además los compromisos en el fútbol colombiano: Copa BetPlay, en la que se encuentra en la fas 1B, ganando el global 2-0 ante Unión Magdalena, y la Liga con las fechas restantes.

Por tal motivo Independiente Santa Fe oficializó el fichaje de Emerson Rivaldo Rodríguez, el extremo derecho viene de jugar en el Botev Plovdiv de Bulgaria, no obstante llega desde Ludogorets Razgrad II del mismo país, equipo que es dueño de sus derechos deportivos y lo cedió al elenco bogotano por un año con opción de compra.

Para Rodríguez no es nuevo el Fútbol Profesional Colombiano, ya que ha jugado en Millonarios en 2 oportunidades, con 79 partidos, siendo el club donde más compromisos registra de su carrera, 10 goles y 12 asistencias, también tuvo un pequeño paso por el Real Cundinamarca, allí registró 3 partidos sin marcar anotaciones ni pase goles.

Emerson Rivaldo era un jugador que Independiente Santa Fe venía asechando desde hace un par de meses, un futbolista del gusto de la directiva, además había sido dirigido por el director técnico Pablo Repetto, en su paso por el Santos Laguna de México, donde jugó 31 partidos, marcando 2 goles y 12 asistencias.

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