Emerson Rivaldo castiga al club donde creció: “Más que fue a Millonarios…”

Rivaldo marcó un golazo ante Millonarios en la remontada de Santa Fe y habló sobre su pasado en el equipo embajador.

Emerson Rivaldo, celebrando su gol | VizzorImage.

Independiente Santa Fe se quedó con una nueva edición del clásico capitalino. Ante cerca de 10.000 espectadores en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el conjunto cardenal remontó frente a Millonarios y se impuso 3-2 en el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay, partido que fue adelantado debido a los conciertos programados en Bogotá.

Millonarios golpeó primero en El Campín

El equipo embajador comenzó el compromiso con mucha intensidad y encontró rápidamente la ventaja. Apenas transcurrían cinco minutos cuando Millonarios logró ponerse 1-0 arriba y, durante buena parte del primer tiempo, consiguió controlar las acciones ante un Santa Fe que tuvo dificultades para encontrar espacios y generar peligro sobre el arco rival.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Repetto reaccionó antes del descanso y consiguió igualar el marcador. El empate cambió el desarrollo del encuentro y le permitió al León recuperar confianza para afrontar una segunda mitad en la que terminaría inclinando la balanza a su favor.

Santa Fe completó la remontada

El cuadro cardenal aprovechó el envión del empate y encontró los caminos para darle vuelta al clásico. Fagúndez apareció para marcar uno de los goles de la remontada, mientras que posteriormente Emerson Rivaldo se encargó de ampliar la ventaja con una espectacular definición desde fuera del área.

Al minuto 70, el extremo recibió con espacio, levantó la cabeza y decidió probar suerte con un potente remate de media distancia. El balón tomó dirección al ángulo y terminó en el fondo de la red, dejando sin posibilidades a Javier Burrai y desatando la celebración de la hinchada de Santa Fe. El 3-1 parecía sentenciar el encuentro, aunque Millonarios todavía conseguiría descontar para ponerle emoción al cierre.

Emerson Rivaldo y un gol especial ante su exequipo

Más allá de la importancia del tanto para la victoria cardenal, la anotación de Emerson Rivaldo tuvo un significado particular. El atacante tuvo pasado en Millonarios y, después de marcar, pidió disculpas a la hinchada del equipo embajador, un gesto que rápidamente llamó la atención durante la celebración.

Sin embargo, tras el partido, el propio jugador explicó que el gol tuvo un valor todavía más especial precisamente por tratarse de Millonarios. “Fue algo muy especial porque estaba toda mi familia mirándome, y más que fue a Millonarios. Ya lo vi y ni yo me lo creo”, manifestó Rivaldo en zona mixta.

El extremo también dejó claro que conserva un cariño especial por el club en el que se formó. “Tengo mucho cariño a Millonarios y a toda la hinchada porque fue el club donde crecí, donde me dio la oportunidad de mostrarme”, aseguró. Además, dedicó la anotación a su familia, a la hinchada de Santa Fe y al presidente del conjunto cardenal por haber hecho posible su llegada al equipo.

“Yo vi que me dieron el espacio para patear”

Rivaldo también contó cómo nació la espectacular anotación que terminó siendo uno de los momentos más destacados del clásico capitalino. El futbolista explicó que detectó el espacio necesario para rematar y no dudó en intentar desde larga distancia.

“Yo vi que me dieron el espacio para patear y pateé. Cuando la vi, fue al ángulo, un gol muy bonito”, explicó el jugador, quien terminó siendo protagonista de una de las acciones que marcaron la remontada de Santa Fe.

Con este triunfo, Independiente Santa Fe suma una importante victoria en la Liga BetPlay y vuelve a celebrar ante su máximo rival en una edición más del clásico capitalino. Para Millonarios, en cambio, la derrota supone un duro golpe en su objetivo de seguir sumando en la segunda mitad del campeonato.

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