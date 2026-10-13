Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 7

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas por la jornada siete de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas y dónde ver en vivo hoy 13 de octubre de 2026?

El partido entre santandereanos y antioqueños válido por la séptima fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II que se llevará a cabo en el Estadio Américo Montanini, dará inicio a partir de las 6:30 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 5:30 de la tarde.

Alineaciones Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas: así salen a la fecha 7 de la Liga Betplay 2026 II

Bucaramanga:

Águilas Doradas: Jorge Soto; Andrés Mosquera Guardia, Jhon Ontaneda, Dylan Lozano, Javier Mena, Iván Rojas; Frank Lozano, Andrés Ricaurte, Matías Arévalo; Juan Ávalo y Antony Vásquez.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 7 de Liga Betplay 2026?

Hay un claro favorito en este partido válido por la decimocuarta jornada del Fútbol Profesional Colombiano. Atlético Bucaramanga tiene la primera opción para llevarse los tres puntos por su actualidad en el 2026-II. Los ‘leopardos’ siguen siendo el único equipo invicto de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Por su parte, Águilas Doradas viene tratando de meterse de lleno a la lucha por estar presente en los cuadrangulares semifinales de este semestre. Actualmente son decimoprimeros con 15 puntos en 12 partidos jugados.

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