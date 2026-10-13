Por marchas en Bogotá: Santa Fe vs Jaguares por Liga BetPlay se aplaza un día

El cuadro ‘Cardenal’ viene de empatar 2-2 con Fortaleza, por los cuartos de final de la Copa BetPlay, sin embargo avanzó de ronda desde los penales.

Santa Fe vs Jaguares en Bogotá/ Foto: Santa Fe.

Independiente Santa Fe viene de sufrir más de la cuenta en los octavos de final de la Copa BetPlay ante Fortaleza, sin embargo en el Estadio Municipal de Mosquera ‘salvó las papas’ y avanzó a los cuartos, desde el punto penal, donde enfrentará a Once Caldas en duelo único en el Metropolitano de Techo, porque como de costumbre El Campín estará ocupado con la realización de un concierto.

Pues bien, el ‘León’ enfrentaba este miércoles 14 de octubre a Jaguares, en juego adeudado por la jornada 7 de la Liga BetPlay 2026-II. Sin embargo se pudo conocer que dicho compromiso se aplazará un día, ahora se jugará este jueves 15 de octubre a las 08:05 p.m. con motivo a las marchas que se realizarán en la capital de la República.

Comunicado oficial:

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que se ha reprogramado el encuentro entre Independiente Santa Fe y Jaguares FC, válido por la fecha 7 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026″, indicó Dimayor.

Santa Fe Vs Jaguares

El cambio de día se debe a que durante este miércoles 14 de octubre la fuerza policial en Bogotá será escasa con motivo a distintas manifestaciones que se realizarán por todo el territorio capitalino. Mucho más, si las mismas se salen de control y todos los miembros de la institución deben estar concentrados en controlar el orden público.

Jaguares arribará a El Campín este jueves 15 de octubre con necesidad de victoria. Por una parte, marcha 18 de la tabla de posiciones con 10 puntos en 12 presentaciones, pero por la otra, la que más preocupa, es su lugar en el descenso, ya que es segundo de este escalafón con un promedio de 0.90 en 31 partidos en este 2026.

Posibles alineaciones de Santa Fe vs Jaguares para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres; Jáder Obrian, Alexis Zapata, Nahuel Bustos y Hugo Rodallega.

Así formaría Jaguares: Franklin Mosquera; Juan Franco, Jerson Malagón, Carlos Henao, Luis Jiménez; Royscer Colpa, Rafael Bustamante, Cristian Álvarez; Andrés Rentería, Darwin López y Duván Rodríguez.

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