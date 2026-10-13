Lema y el problema que frena a los jóvenes en la Liga MX: “Si hubiera mayor competencia, saldrían más jugadores”

El técnico señaló que la ausencia de descenso no modifica la intención competitiva de los jugadores y consideró que el fútbol mexicano necesita mayor competencia en sus categorías inferiores

Gustavo Lema puso sobre la mesa su postura sobre el ascenso y descenso en el fútbol mexicano y consideró que la ausencia de esta competencia no determina la actitud de los jugadores dentro de la cancha. El técnico de FC Juárez aseguró que los futbolistas mantienen una motivación ligada a la competencia y a la necesidad de ganar, independientemente de las condiciones del torneo.

“Nosotros somos animales competitivos. Te cuento en intimidad: termina el partido con Tigres, ganamos, conseguimos la tan ansiada primera victoria y prácticamente no se festejó. Nosotros nos vemos en esta posición en la tabla y no nos gusta, estamos incómodos”, explicó. Lema agregó que el deseo de competir no depende de que exista o no el descenso: “No estamos fijándonos si hay descenso, si no hay descenso, si en su momento hubo multa o no. En el momento que se entra al campo de juego, uno quiere ganar, quiere salir de esa posición y es lo que más nos aflige hoy y nos ocupa”.

El entrenador, en exclusiva para Claro Sports por W Radio también se refirió al desarrollo de los futbolistas jóvenes en México y señaló que el problema no está necesariamente relacionado con la cantidad de extranjeros. Desde su perspectiva, existe una brecha entre las categorías juveniles que puede retrasar la llegada de algunos jugadores al primer equipo.

“En el debe, lo que veo es una cuestión de mayor competencia a nivel de fuerzas básicas. Para mí hay una distancia muy larga entre la Sub-18 y la Sub-21, y tenemos jóvenes de 22 o 23 años que por ahí todavía no han debutado”, señaló Lema. El técnico consideró que una mayor cantidad de categorías permitiría incrementar la competencia y favorecer el proceso de formación.

Sobre la Liga MX, Lema también destacó aspectos de su organización y de la manera en que se plantean los partidos. “A mí me ha tocado estar en otras ligas muy importantes y la organización del fútbol mexicano es espectacular; comparándola con grandes ligas del mundo, tiene muchas cuestiones positivas”, explicó. Para el entrenador, el futbol mexicano conserva una característica relacionada con la intención ofensiva de los equipos.

Lema y su momento con el FC Juárez: “Este torneo no lo damos por perdido”

En cuanto al momento que atraviesa FC Juárez, Lema aseguró que el trabajo cotidiano debe estar por encima de los resultados inmediatos. El estratega considera que el equipo ha mostrado actuaciones que permiten encontrar elementos para corregir, aunque los puntos no siempre hayan acompañado ese desempeño.

“Lo primero que uno trae a la mesa es lo que hicieron, de lo que son capaces y de lo que hicieron hace muy poco tiempo. Entonces, enfocarse en eso, en lo que está a tu alcance, en lo que lograste hace muy poquito, y cómo encontrar esa mejor versión de cada uno de los futbolistas”, explicó.

Lema puso como ejemplos los encuentros recientes frente a León, donde Juárez perdió pese a su funcionamiento, y ante Tigres, partido en el que consiguió una victoria. “El partido con León fue un buen partido y sin embargo te quedaste sin nada. El otro día rescataste un punto en un partido que el primer tiempo no había sido bueno, pero el segundo tiempo podrías haber llevado el triunfo, y se ha hecho un gran partido con un rival como Tigres”, señaló.

Respecto al futuro del club, el entrenador confirmó que existe un proyecto de largo alcance, aunque su atención inmediata está puesta en el torneo actual. “Este torneo no lo damos por perdido ni mucho menos; aparte es la obligación que tenemos y es poner la piedra angular para lo que viene”, comentó.

El técnico concluyó que el objetivo inmediato pasa por mejorar los resultados y terminar el torneo de una manera que permita darle continuidad al trabajo. “En esta función uno tiene corto, mediano y largo plazo, pero lo que me enfoca hoy es el corto plazo, el semana a semana y los partidos para terminar de la mejor forma, lo cual va a dar el puntapié para lo que viene”, afirmó.