Millonarios está en un dilema físico ante Atlético Nacional: ¿debe apurar a Leonardo Castro y Juan Guillermo Cuadrado?

Los dos jugadores podrían estar disponibles para el juego del jueves, pero llegarían al filo del tiempo para una contienda intensa.

Máyer Candelo, Alberto Gamero y Jorge Castro. – Vizzor Image.

No será un equipo perfecto, pero Millonarios está demostrando que tiene futbolistas para jugar bien. El regreso de Alberto Gamero a la dirección técnica le ha cambiado la cara a un equipo que no venía convenciendo en sus formas y el invicto está validando la decisión intempestiva de relevar a Fabián Bustos del cargo. Por estos días, las lesiones son el principal inconveniente para los planes del Embajador.

Lo que sigue en el calendario es la visita a Atlético Nacional el próximo jueves. No se va a explicar aquí por qué es el partido más relevante del fútbol colombiano, hecho que es obvio por diversos motivos, pero algunos personajes afanados de protagonismo pretenden desconocer. Es el partido que todos aspiran a jugar y a ganar, pero que, visto con lupa pragmática, son tres puntos en la primera fase del campeonato.

El cuadro albiazul, a pesar de tener épocas complicadas, se ha especializado en hacer muy buenas presentaciones en la casa del Verdolaga. La más reciente fue para eliminar al cuadro antioqueño en la instancia preliminar de la Copa Sudamericana 2026 en una serie a partido único en la que nadie apostaba por un triunfo de Millonarios. Unos días después, lo goleó en Bogotá. En ese par de ocasiones, la gran figura fue Rodrigo Contreras, quien no va a estar disponible para buscar la repetición de una gesta.

El tema es más grave. Ya durante el viernes, el club Embajador publicaba un reporte médico en el que detallaba la situación de cuatro jugadores que no iban a estar disponibles frente a Boyacá Chicó. Entre ellos, Leonardo Castro, que sufrió una dolencia en un pie y cuyo tiempo de baja estaría al filo del tiempo para jugar el encuentro en el Atanasio Girardot.

Gamero reseñaba la dificultad en la conferencia de prensa: “Rodrigo Contreras va a ser imposible que llegue para el jueves. Estamos esperando la evolución de Leonardo Castro, que es el más cercano. Tenemos la posibilidad con Andrey Estupiñán, que vino a esa posición y también juega de extremo. Hoy tuvo su oportunidad de gol, que le da confianza. Esperaremos estos cuatro días a ver cómo están todos”.

El inconveniente de Castro es concretamente una contusión en el cuello del pie, que es la zona que está arriba del pie izquierdo a la altura del tobillo. Al tratarse de un golpe y sin afectación grave a los tejidos, es un problema que suele demorarse una semana en recuperar. Se ve entonces que llegaría muy justo, así que van a ser el jugador, el personal médico y el cuerpo técnico los que decidan si es viable tomar el riesgo.

Además, está el asunto de Juan Guillermo Cuadrado, quien ya fue habilitado por el Comité Disciplinario para jugar en Liga y pagar la sanción que arrastraba de su paso por el Pisa en partidos de Copa Colombia. El estratega mencionó que deben evaluar su condición física: Vamos a mirar esta semana a ver cómo evoluciona. Es un jugador con trayectoria y jerarquía al que queremos tener bien. Haremos un trabajo físico“.

Como todo clásico de un país, el duelo entre Millonarios y Atlético Nacional suele disputarse a una altísima intensidad y lo más normal es que siempre haya jugadores lesionados, factor a pensar muy bien antes de acrecentar un problema. Regresando al pensamiento simplista de un partido más en medio de la primera fase de la liga, es un juego como visitante que no va a escandalizar a nadie en Millonarios en caso de una derrota.

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