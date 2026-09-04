Posibles alineaciones del Cúcuta vs Deportivo Pasto por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los datos previos del partido entre Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo.

Cúcuta Deportivo vs Deportivo Pasto, previa | Claro Sports

Continúan las acciones de la jornada número nueve de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. En este fragmento del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Cúcuta Deportivo hace las veces de local en el Estadio General Santander para verse las caras con Deportivo Pasto. Dos equipos que urgen de una victoria.

Posible alineación de Cúcuta Deportivo para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Cúcuta: Federico Abadía; Joao Abonía, Diego Calcaterra, Jhon Quiñones, Brayan Montaño, Mauricio Duarte; Léider Berdugo, Carlos Rentería, Víctor Mejía; Marlon Carabalí y Jonathan Agudelo. D.T.: Nicolás Chiesa.

Posible alineación de Deportivo Pasto para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Pasto: Ederson Cabezas; Santiago Jiménez, Joyce Ossa, Enrique Serje, Hervin Goyes; Diego Chávez, Harrinson Mancilla, Matías Pisano; Mayer Gil, Jorge Obregón y Patrick Preciado. D.T.: René Rosero.