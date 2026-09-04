Posibles alineaciones del Junior vs Jaguares por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden enterarse de toda la antesala alrededor del partido entre Junior de Barranquilla y Jaguares de Córdoba.

Junior vs Jaguares, previa | Claro Sports

Se sigue llevando a cabo la jornada número nueve de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. En esta del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano se presente un duelo 100 % costeño. Junior recibe en el Estadio Romelio Martínez a Jaguares. Un juego que espera ser un punto de inflexión para ambos equipos.

Posible alineación de Junior para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Yeison Suárez, Jean Pestaña, Jermein Peña, Daniel Socarras; Juan David Ríos, Fabián Ángel; Bryan Castrillón, Jannenson Sarmiento, Luis Muriel y Francisco Fydriszewski. D.T.: Sebastián Viera.

Posible alineación de Jaguares para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Jaguares: Franklin Mosquera; Juan Esteban Franco, Jersson Malagón, Carlos Henao, Juan Pablo Arcila; Royscer Colpa, Johan Hinestroza; Rafael Bustamante, Wilfrido de la Rosa, Johar Mejía y Andrés Rentería. D.T.: Hubert Bodhert.