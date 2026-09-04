Posibles alineaciones del Junior vs Jaguares por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
En Claro Sports pueden enterarse de toda la antesala alrededor del partido entre Junior de Barranquilla y Jaguares de Córdoba.
Se sigue llevando a cabo la jornada número nueve de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. En esta del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano se presente un duelo 100 % costeño. Junior recibe en el Estadio Romelio Martínez a Jaguares. Un juego que espera ser un punto de inflexión para ambos equipos.
Posible alineación de Junior para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Junior: Mauro Silveira; Yeison Suárez, Jean Pestaña, Jermein Peña, Daniel Socarras; Juan David Ríos, Fabián Ángel; Bryan Castrillón, Jannenson Sarmiento, Luis Muriel y Francisco Fydriszewski. D.T.: Sebastián Viera.
Posible alineación de Jaguares para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Jaguares: Franklin Mosquera; Juan Esteban Franco, Jersson Malagón, Carlos Henao, Juan Pablo Arcila; Royscer Colpa, Johan Hinestroza; Rafael Bustamante, Wilfrido de la Rosa, Johar Mejía y Andrés Rentería. D.T.: Hubert Bodhert.
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¿Cómo y dónde ver Junior vs Jaguares por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
El encuentro se programó para jugarse en el Estadio Romelio Martínez a las 8:20 p.m. de este sábado 5 de septiembre. Ya se ha confirmado que la transmisión de televisión estará en el canal básico y la señal de Win Sports +. Así mismo, se podrá ver vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.
Últimos cinco partidos de Junior de Barranquilla
- 29.08.2026 | Junior 1-1 Santa Fe.
- 26.08.2026 | América de Cali 4-2 Junior.
- 23.08.2026 | Junior 1-1 Once Caldas.
- 01.08.2026 | Junior 0-1 Millonarios.
- 29.07.2026 | Barranquilla (5) 3-3 (3) Junior.
Últimos cinco partidos de Jaguares de Córdoba
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- 29.08.2026 | Jaguares 2-2 América de Cali.
- 21.08.2026 | Jaguares 1-0 Boyacá Chicó.
- 09.08.2026 | Jaguares 1-1 Once Caldas.
- 05.08.2026 | Internacional de Bogotá 1-0 Jaguares.
- 02.08.2026 | Jaguares 0-3 Atlético Nacional.
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