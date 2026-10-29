Posibles alineaciones del Deportivo Pereira vs Jaguares por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El Matecaña vuelve al Hernán Ramírez Villegas para disputar el resto del campeonato. Como local lo hará a puerta cerrada.

Pereira vs Jaguares: posibles nóminas | Claro Sports

Inicia la jornada futbolera de este viernes. Un Pereira lleno de líos administrativos, en su regreso a casa, se medirá frente a Jaguares de Córdoba. Es un partido clave para ambos: el Matecaña necesita más puntos para quedar mejor parado de cara al descenso del otro año, mientras que los Felinos no quieren perderle pisada al Cúcuta por la salvación.

El local, que volverá a jugar en el Hernán Ramírez Villegas (a la espera del aval de la nómina), viene de igualar 1-1 en el Clásico Cafetero ante Once Caldas. Del otro lado, el cuadro de Montería rescató una victoria en casa frente a Llaneros. Esto debe saber rumbo al juego de este viernes 30 de octubre a las 4:00 p.m. (hora COL).

Posible alineación del Deportivo Pereira para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Pereira: Yimy Gómez; Jordy Monroy, Sebastián Urrea, Santiago Aguilar, Fabio Delgado; Walmer Pacheco, Éderson Moreno; Anderson Plata, Miguel Aguirre, Jhon Edison Largacha y Marco Pérez. DT: Alexis Márquez.

Posible alineación de Jaguares de Córdoba para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Jaguares: Franklin Mosquera; Juan Esteban Franco, Jonathan Lovera, Jersson Malagón, Luis Jiménez; José Yanez, Rafael Bustamante; Cristian Álvarez, Wilfrido de la Rosa, Johar Mejía y Andrés Rentería. DT: Julio Méndez.

¿Cómo y dónde ver al Deportivo Pereira vs Jaguares por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la quinta fecha, se podrá ver por las señales de Win Sports y Win+ Fútbol. De igual modo, por vía streaming, Win Play transmitirá las emociones del encuentro.

Últimos cinco partidos del Deportivo Pereira

24.10.2026 | Once Caldas 1-1 Deportivo Pereira | Fecha 16.

20.10.2026 | Deportivo Pereira 2-0 Boyacá Chicó | Fecha 15.

14.10.2026 | Junior 1-1 Deportivo Pereira | Fecha 4.

10.10.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Deportivo Cali | Fecha 14.

04.10.2026 | Cúcuta Deportivo 4-0 Deportivo Pereira | Fecha 13.

Últimos cinco partidos de Jaguares

26.10.2026 | Jaguares 1-0 Llaneros | Fecha 16.

21.10.2026 | Independiente Santa Fe 2-1 Jaguares | Fecha 7.

17.10.2026 | Millonarios 4-1 Jaguares | Fecha 15.

11.10.2026 | Jaguares 3-2 Deportes Tolima | Fecha 14.

03.10.2026 | Águilas Doradas 2-0 Jaguares | Fecha 13.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Diego Ruiz (Meta).

Diego Ruiz (Meta). Asistente 1: Sebastián Vela (Bogotá).

Sebastián Vela (Bogotá). Asistente 2: Yohan Peña (Tolima).

Yohan Peña (Tolima). Cuarto árbitro : Edwin Medina (Risaralda).

: Edwin Medina (Risaralda). VAR: Ricardo García (Santander).

Ricardo García (Santander). AVAR: Stivenson Celeita (Bogotá).

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