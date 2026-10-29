¿Quiénes representarán a Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026?

Una nueva generación del deporte colombiano competirá en Dakar 2026. La delegación estará conformada por 12 hombres y 10 mujeres, entre los 15 y 17 años.

Abanderados Juegos Olímpicos de la Juventud | COC.

Colombia se prepara para vivir una nueva experiencia en el escenario olímpico con una generación de jóvenes talentos que buscará dejar en alto el nombre del país. Un total de 22 atletas, entre los 15 y 17 años, representarán a la delegación nacional en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se disputarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal. La cita marcará un hito para el deporte mundial, al convertirse en el primer evento deportivo olímpico que se realiza en territorio africano.

La delegación colombiana estará conformada por 12 hombres y 10 mujeres, quienes competirán en 13 disciplinas deportivas. Sus integrantes nacieron entre 2008 y 2011 y representan diferentes procesos de formación deportiva del país.

Los atletas más jóvenes de Colombia en Dakar 2026

La nadadora María Gabriela Becerra Pérez, nacida el 28 de abril de 2011, será la deportista más joven de la delegación nacional. Con apenas 15 años, afrontará el desafío de competir en una cita que reúne a algunas de las principales promesas del deporte internacional. Por su parte, la ciclista Salomé Vargas Alzate, nacida el 2 de diciembre de 2008, será la mayor del equipo colombiano, aunque todavía tendrá 17 años durante el inicio de las competencias.

Otro de los datos particulares de la delegación lo protagonizará el boxeador Izzon Jeffrey Galea Arévalo, quien competirá en la categoría de los 50 kilogramos. El pugilista nació el 31 de octubre de 2009 y cumplirá 17 años el mismo día de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud. En total, 12 integrantes de Colombia tendrán 17 años al inicio del evento, mientras que nueve tendrán 16 y María Gabriela Becerra será la única representante de 15 años.

Atletismo y boxeo lideran la nómina colombiana

El atletismo será la disciplina con mayor representación nacional, con cuatro deportistas. Michell Carolina Gómez competirá en los 400 metros vallas; Wanda Luciana Arizala lo hará en los 100 metros vallas, mientras que Dilan Andrés Graciano e Ilsa Mayerlin Córdoba participarán en lanzamiento de jabalina. El objetivo será aprovechar esta experiencia internacional para mostrar el talento que viene creciendo en las categorías juveniles.

El boxeo tendrá tres representantes: Izzon Jeffrey Galea Arévalo, Nikol Dahiana Durango Quiceno y Evelyn Trejos, quienes competirán en las divisiones de 50, 48 y 54 kilogramos, respectivamente. Por otro lado, arquería, ciclismo, gimnasia artística y natación contarán con dos atletas cada una. La delegación se completará con deportistas en baile deportivo, ecuestre, esgrima, lucha, skateboarding, tenis de mesa y triatlón, disciplinas en las que Colombia tendrá un representante por deporte.

La distribución por ramas refleja una participación cercana al equilibrio entre hombres y mujeres: el 54,5 % de los deportistas son hombres y el 45,5 % mujeres. Además, arquería, atletismo, boxeo, ciclismo y natación tendrán representación colombiana en ambas ramas, lo que evidencia la presencia de jóvenes talentos en diferentes modalidades deportivas.

En cuanto a la procedencia regional, Antioquia lidera el aporte de atletas, con 12 de los 22 integrantes de la delegación. Bogotá contará con cuatro representantes y Risaralda tendrá dos, mientras que Arauca, Norte de Santander, Tolima y Valle aportarán un deportista cada uno, según las ligas registradas en la nómina. De esta manera, Colombia llegará a Dakar 2026 con una delegación que reúne distintos procesos de formación y buscará convertir esta experiencia olímpica en un paso importante para el futuro del deporte nacional.

Nómina completa de Colombia para Dakar 2026

Arquería

Modalidad: recurvo

Nicolás Gómez Meneses – Individual/equipos.

Juana Cardona Gaviria – Individual/equipos.

Atletismo

Michell Carolina Gómez Barrios – 400 metros vallas.

Dilan Andrés Graciano Durango – Lanzamiento de jabalina.

Ilsa Mayerlin Córdoba Lemus – Lanzamiento de jabalina.

Wanda Luciana Arizala Valencia – 100 metros vallas.

Baile deportivo

Modalidad: breaking

Brayan Stiven Pérez Reinoso

Boxeo

Izzon Jeffrey Galea Arévalo – 50 kg.

Nikol Dahiana Durango – 48 kg.

Evelyn Trejos Salas – 54 kg.

Ciclismo

Modalidad: ruta

Juan Esteban Sánchez Sánchez – Contrarreloj individual.

Salomé Vargas Alzate – Contrarreloj individual.

Ecuestre

Modalidad: salto

Alejandro Gutiérrez Alcocer.

Esgrima

Modalidad: espada

Juan Esteban Plazas Garzón.

Gimnasia

Modalidad: artística masculina

Maximiliano Salcedo Villa.

Matías Ramos López.

Lucha

Modalidad: lucha playa

Valery Edith Rubio Torres – 45 kg.

Natación

Modalidad: carreras

María Gabriela Becerra Pérez.

Nicolás Kokidko Rueda.

Patinaje

Modalidad: skateboarding

Juan Esteban Garcés Pérez – Street.

Tenis de mesa

Emanuel Otálvaro García – Individual.

Triatlón

Catalina Moreno Velasco – Sprint individual.

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