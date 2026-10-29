Deportivo Pereira hace tambalear la competitividad de la liga colombiana: posibles beneficiados y perjudicados

Los jugadores profesionales del equipo Matecaña volvieron a amenazar con dejar de jugar si no les cumplen con sus pagos.

Hinchas de Deportivo Pereira, en un partido. – Vizzor Image.

Hace exactamente un año, en el mes de octubre de 2025, se venía hablando del mismo escándalo que hoy pone en vilo el desarrollo normal de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. La profunda crisis institucional que atraviesa Deportivo Pereira no solamente tiene repercusiones para el club risaraldense, sino que amenaza seriamente los intereses de otros equipos que están buscando ciertos objetivos en este semestre.

Poco ha cambiado la situación con el cuadro Matecaña desde que se destapó una situación económica muy compleja, la cual ha llevado a que buena parte de la opinión pública apunte hacia malos manejos administrativos por parte de los dirigentes. Los jugadores del plantel profesional siguen denunciando retrasos en sus pagos y amenazando con negarse a disputar partidos si no se les da una solución pronta.

Un ejercicio de memoria

Se venía diciendo que poco ha cambiado la situación, pero no significa que no haya sucedido nada durante este tiempo. El problema estalló cuando también le quedaban cuatro encuentros por disputar en la edición liguera del 2025-II y la manera que encontró Deportivo Pereira para evitarse sanciones mayores, ante la negativa de los futbolistas profesionales de jugar, fue poner un equipo de juveniles.

El desastre saltó por los aires. Más allá de las goleadas que se llevó, la afectación general vino por cuenta de que esos rivales que tenía por delante acabaron siendo beneficiados con una menor exigencia en un momento bien determinante para el fútbol colombiano cada año. No solamente estaban por definirse los clasificados a los cuadrangulares semifinales de la Liga, sino que se observaba con bastante atención el tema del descenso y de la reclasificación para ir a torneos continentales.

En ese momento, los equipos que sacaron provecho de la situación, aunque sin tener dolo alguno, fueron Águilas Doradas (1-5), Deportivo Pasto (4-0), Independiente Medellín (1-4) y La Equidad (club extinto, 4-0). Todos los demás rivales que ya habían tenido su turno de disputa frente a Deportivo Pereira tuvieron que quedarse viendo un chispero en la disputa por ciertas posiciones.

Por aquellos días, la ciudad de Pereira se volcó en protestas y exigiendo soluciones prontas. En un afán extraño por calmar los ánimos, el club llegó a anunciar la llegada de unos nuevos propietarios y Claro Sports advirtió en un artículo de varias señales que apuntaban a una posible estafa. Sobre la venta de la institución no se habló más y los manejos dirigenciales continuaron en manos de Álvaro López Bedoya, principal señalado de los presuntas malas gestiones.

A lo largo del 2026, un equipo bien disminuido bajo la dirección técnica de Arturo Reyes estuvo intentando hacerle frente al mal momento. Recientemente relevado de su cargo, quien tomó las riendas fue Alexis Márquez. Así se llega al día de hoy, donde hay una amenaza real expresada a través de la Asociación Colombiana de Futbolistas (Acolfutpro) en la que los jugadores del Deportivo Pereira se negarían a jugar. Ya se empieza a hablar de beneficiados y perjudicados.

Los beneficiados: todos se juegan algo

Tal y como sucedió un año antes, la cara amable de un eventual cese de actividades competitivas sería para los equipos que faltan por jugar contra el Matecaña. Empezando por Jaguares, que visita el Hernán Ramírez Villegas con la necesidad imperiosa de una victoria que le dé vida a la ilusión de permanecer en la primera división. Ya se sabe que Boyacá Chicó ha condenado sus opciones al descenso, pero el conjunto de Montería también está al filo de perder la categoría.

Tabla del descenso

* Actualizada al 27 de octubre de 2026.

Posición del descenso Equipo Partidos jugados Puntos Promedio 20 Boyacá Chicó 113 102 0,9027 19 Jaguares 34 31 0,9118 18 Cúcuta Deportivo 35 37 1,0571 17 Internacional de Bogotá 113 124 1,0973

Después aparece Deportes Tolima, que ha marchado en medio de mucha irregularidad este semestre y que tiene las cuentas muy justas para conseguir su clasificación a los cuadrangulares. La eventual ventaja de jugar en casa frente a un equipo de juveniles o que no llegue a presentarse podría ser determinante para que el equipo Pijao se meta en la disputa semifinal.

Finalmente y en un contexto similar, están Atlético Nacional en Medellín y América de Cali en Pereira. Estos clubes son, respectivamente, primero y segundo de la clasificación y ya aseguraron su paso a la siguiente instancia. Lo que todavía no han cerrado es la ventaja deportiva que dan esas posiciones de cara a los cuadrangulares y la situación podría jugarles a favor para disminuir el riesgo de ser sobrepasados por otros equipos que conservan la misma esperanza.

Los perjudicados: una ruleta rusa

Pasando al tema los afectados, bien se podría decir que son todos los otros 16 equipos que ya jugaron frente a Deportivo Pereira. Mal que bien, muchos no lograron ganarle y, de cualquier forma, aquellos que sí lo lograron invirtieron esfuerzo por superar a un equipo que seguramente ofrece más resistencia que lo que habrá en caso de confirmarse la negativa de salir al campo de juego por parte de los profesionales.

Eso sí, hay algunos que se ven en más aprietos que otros y el mejor ejemplo es el de Cúcuta Deportivo. Por un lado, se está jugando la clasificación a cuadrangulares y ver que Deportes Tolima podría ganarle la posición con un triunfo ante un rival disminuido pone en serio riesgo sus opciones. Además, el conjunto Motilón todavía sigue escapando de la posibilidad de descenso y una victoria de Jaguares le alargaría el sufrimiento.

Ya se anticipaba lo de la parte alta de la tabla y otros eventuales perjudicados podrían ser Deportivo Cali, Santa Fe, Millonarios, Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín, que tienen opciones de pelear por la ventaja deportiva de los cuadrangulares. La tarea para estos conjuntos se va a poner muy cuesta arriba si Atlético Nacional y América de Cali llegan a tener la situación beneficiosa descrita.

Tabla de posiciones con equipos en carrera

* Actualizada al 27 de octubre de 2026.

Posición Equipo Puntos Partidos jugados Diferencia de gol 1 Atlético Nacional 32 15 +17 2 América de Cali 31 15 +18 3 Deportivo Cali 30 16 +14 4 Santa Fe 28 15 +8 5 Millonarios 26 16 +10 6 Atlético Bucaramanga 25 15 +8 7 Independiente Medellín 23 15 +1 8 Águilas Doradas 22 16 +1 9 Once Caldas 21 16 +2 10 Cúcuta Deportivo 21 16 -6 11 Deportes Tolima 20 16 -1 12 Alianza 18 15 -10

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