Crisis en Independiente Medellín: mala racha, técnico en cuerda floja y divorcio con la afición

Increíblemente el Poderoso se mantiene en zona de clasificación, a pesar de que lleva tres derrotas al hilo en Liga.

Amaranto Perea, técnico del DIM | Vizzor

El Deportivo Independiente Medellín va cuesta abajo. Parecía mostrar una leve mejora futbolística, pero el resultado sigue siendo el mismo por cuenta de los errores individuales y la falta de personalidad en el campo de juego. Ahora sufrió una nueva derrota, en Techo, a manos del Internacional de Bogotá en el duelo pendiente por la quinta fecha del campeonato.

El Poderoso tenía todo a favor: la superioridad numérica durante casi todo el segundo tiempo y una posibilidad de golpear a los capitalinos. Sin embargo, de nada pesó esa condición, ya que insólitas fallas defensivas derivaron en dos goles finales del Inter para configurar un 3-1 que pone contra las cuerdas a Amaranto Perea. Todo indica que se le fue el equipo de las manos, ya que no para de perder.

De hecho, vive de los ahorros iniciando el semestre. Arrancó de buena manera, aunque claro está que Juan Fernando Quintero y otros jugadores tenían una óptima condición física. De repente, entre lesiones y la falta de confianza, el DIM está a medio paso de dejar ir su posición en zona de ingreso a cuadrangulares.

La caída fue tan decepcionante, que Cristian Marrugo y Daniel Ossa, directivos del club, se quedaron entablando un diálogo intenso con Perea. También hubo charla con los jugadores en el camerino después de la fea derrota. El timonel del Poderoso, a pesar de la resistencia en su contra, no se da por vencido y siente que su equipo levantará para el remate del año.

La mala racha no da tregua

El DIM ya suma cuatro juegos perdiendo por todo concepto. De hecho solo ganó uno de sus últimos ocho enfrentamientos, ante América el pasado 11 de octubre, pero de resto ni ha podido levantar cabeza. Encima perdió dos clásicos ante Atlético Nacional, el rival con el que el hincha nunca quiere caer. Por ahora ha sufrido dos eliminaciones: en Copa Sudamericana y la Copa BetPlay.

Por fortuna, el DIM sigue en la cola de la zona de clasificación y ostenta 23 puntos, aunque con diferencia de -1 en la tabla de posiciones. El lío también va en lo futbolístico: una defensa que cede muchos espacios, vulnerable frente a las transiciones rivales y errores defensivos que liquidan partidos en contra. La presión cada vez crece más no solo hacia Perea, sino a todos los jugadores.

La crisis está cerca de ser estructural. Hasta los que no juegan son resistidos, así como pasó con Juan Fernando Quintero. Lleva cinco semanas recuperándose de una lesión, por lo que se generan suspicacias acerca de su verdadero estado de salud y una posible salida del Poderoso. De momento, todas esas teorías son refutadas según la fuente oficial del club.

¿Qué le queda al Medellín? Prácticamente tres juegos para cambiar el decorado y seguir litigando por su cupo en las finales. Alianza (L), Fortaleza (V) y Águilas Doradas (V) serán jueces del equipo paisa, que sin duda, se juega la vida por evitar un fiasco gigante.

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