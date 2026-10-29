¿Qué le pasó a Kimi Antonelli? Mercedes explica su ausencia en las primeras actividades del GP de México 2026

El piloto italiano de Mercedes no acudió al día de medios tras recibir descanso por una enfermedad viral; Valtteri Bottas, en la misma situación

Se espera que Kimi Antonelli regrese a las actividades este viernes | Reuters

Kimi Antonelli encendió las alarmas de Mercedes previo al Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1, después de que la escudería confirmara que el piloto italiano no participaría en las actividades de prensa programadas para este jueves 29 de octubre debido a una enfermedad viral. La ausencia del líder del campeonato llega a unos días de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde podría conquistar matemáticamente su primer título mundial.

El equipo alemán informó que el piloto de 20 años continúa recuperándose de un cuadro viral, motivo por el que solicitó autorización a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para que quedara exento de sus compromisos obligatorios con los medios de comunicación. La petición fue aceptada, permitiendo que Antonelli descansara durante la jornada del jueves.

“Kimi no se encuentra bien hoy, ya que se está recuperando de una enfermedad viral. Como medida de precaución, la FIA lo ha eximido de sus compromisos obligatorios con los medios para darle la oportunidad de descansar antes del fin de semana”, informó Mercedes.

Kimi is feeling under the weather today as he recovers from a viral illness. As a precaution, the FIA has excused him from his mandatory media duties to give him the chance to rest ahead of the weekend. We expect him to be back tomorrow. https://t.co/3rNOKL4WMc — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 29, 2026

La escudería también dejó claro que la ausencia de Antonelli no implica que esté descartado para disputar el Gran Premio de México, ya que se trata de una medida preventiva. Mercedes espera que el italiano pueda reincorporarse el viernes 30 de octubre, cuando comenzarán las actividades en pista con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, aunque su regreso dependerá de su recuperación.

La situación médica se presenta después de que Antonelli consiguiera su novena victoria de la temporada en el Gran Premio de Estados Unidos, celebrado en el Circuito de las Américas, en Austin. Con ese resultado, el piloto de Mercedes llegó a 365 puntos y amplió su ventaja sobre su compañero George Russell, quien ocupa el segundo lugar de la clasificación con 242 unidades, mientras que Lewis Hamilton se encuentra tercero con 241.

El Gran Premio de México, programado para el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, representa una oportunidad para que Antonelli consiga el campeonato en apenas su segunda temporada en la Fórmula 1. En caso de asegurar el título, el italiano se convertiría en el campeón mundial más joven de la historia, superando el récord de Sebastian Vettel, quien conquistó su primera corona con 23 años en 2010. Por ahora, Mercedes mantiene su expectativa de contar con el piloto desde las prácticas libres del viernes.

¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón de la F1 2026 en el GP de México?

Kimi Antonelli necesita terminar en el noveno lugar o una posición superior en el Gran Premio de México para conquistar matemáticamente el campeonato mundial de Fórmula 1 2026, sin importar los resultados de sus rivales. El italiano suma 365 puntos, con una ventaja de 123 sobre George Russell y 124 respecto a Lewis Hamilton. Con cinco carreras pendientes, incluido México, todavía hay 125 puntos disponibles, por lo que sumar dos unidades en el Autódromo Hermanos Rodríguez sería suficiente para asegurar el título, gracias a su ventaja en el criterio de desempate por victorias.

Antonelli también podría proclamarse campeón sin conseguir puntos en México, siempre que ni Russell ni Hamilton ganen la carrera. Si termina décimo, con una unidad, únicamente una victoria de Russell impediría su coronación inmediata. En caso de conseguir el campeonato, Antonelli se convertiría en el primer piloto italiano en ganar el Mundial de Fórmula 1 desde Alberto Ascari en 1953, además de superar el récord de precocidad de Vettel y unirse a Lewis Hamilton y Jacques Villeneuve entre los pilotos que conquistaron su primer título en su segunda temporada.

Valtteri Bottas también se ausenta de la prensa del GP de México 2026

Valtteri Bottas se convirtió en el segundo piloto de Fórmula 1 en ausentarse de las actividades de prensa del Gran Premio de México 2026 por motivos de salud. El finlandés, compañero de Sergio ‘Checo’ Pérez en Cadillac, no participó en los compromisos programados para este jueves 29 de octubre, después de presentar molestias físicas. La escudería estadounidense confirmó que el piloto fue enviado a su hotel para descansar y recuperarse antes del inicio de las actividades en pista.

Cadillac explicó que la decisión fue tomada como medida preventiva, aunque no especificó qué enfermedad padece Bottas. Por ahora, el equipo no contempla modificaciones en su participación durante el resto del fin de semana. Cabe recordar que el estadounidense Colton Herta ya tenía programado conducir el monoplaza del finlandés durante la primera práctica libre del viernes, como parte del programa de desarrollo de la escudería, por lo que su presencia no está relacionada con los problemas de salud del piloto titular.

La ausencia de Bottas se suma a la de Kimi Antonelli, ambos pilotos se perdieron sus compromisos con la prensa, no existe confirmación de que presenten el mismo padecimiento. Hasta el momento, ninguna de las dos escuderías ha anunciado que sus pilotos estén descartados para el Gran Premio de México, cuya carrera se disputará el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.