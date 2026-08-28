Sanciones para Santa Fe y América de Cali tras violencia en El Campín: Bogotá castiga a clubes e hinchadas

La Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol dio a conocer las medidas iniciales.

Partido entre Santa Fe y América de Cali. – Vizzor Image.

Los hechos de violencia y vandalismo que se vieron en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá el pasado 22 de agosto ya tienen sanciones. Por medio de un comunicado, la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de la capital ha informado de los castigos que tendrán que asumir Santa Fe y América a partir de ahora.

Empezando por las restricciones impuestas para el club Cardenal, que ofició como local en aquel encuentro, no va a disponer de la totalidad de los escenarios bogotanos durante un tiempo. Las tribunas de sur y norte, tanto de El Campín como del Estadio Metropolitano de Techo, estarán inhabilitadas y no se permitirá ingreso de afición visitante para cualquier competencia de Dimayor en lo que resta del 2026.

Además, se especifica una prohibición de ingreso de trapos, instrumentos y elementos de animación para la barra La Guardia Albirroja Sur de Santa Fe durante 20 fechas. A diferencia de los puntos anteriores, esta prohibición no especifica que sea solamente para certámenes del fútbol colombiano, así que sí aplicaría para la Copa Sudamericana o amistosos que se programen.

De otro lado, las barras Barón Rojo Sur y Disturbio Rojo Sur de América de Cali recibieron la misma sanción en cuanto al ingreso de implementos. No obstante, no se menciona nada sobre la prohibición de asistencia a los escenarios deportivos por parte de los aficionados. Será en el momento en que vayan a jugar frente a un equipo de la capital que se sepa si la Comisión autoriza o no su entrada en alguna localidad.

Hay que decir que los castigos se han quedado realmente cortos para lo que esperaba la opinión pública tras los desmanes vistos. Por un lado, se ve que únicamente se ha sancionado a las tribunas, pero no significa que las personas no puedan ser reubicadas. Además, si la intención era reprender a Santa Fe en condición de local, la afectación económica no se verá en el partido que juegue contra Vasco da Gama por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ni posteriores en caso de avanzar.

Además, un punto importante es que estas sanciones no son definitivas. Dentro del trámite administrativo, los clubes y las hinchadas mencionados tienen 10 días para presentar el recurso de reposición y, posteriormente, el de apelación. Esto abre la puerta a que se presenten argumentos y solicitudes con miras a reducir los tiempos de los castigos e, incluso, a buscar otro tipo de medidas.

En desarrollo…

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