Oficial: Deportivo Pereira cambia de estadio tras daños por el terremoto

Al menos dos por un par de juegos, la Dimayor anunció el cambio de sede para el ‘Matecaña’ en medio de sus dificultades.

Deportivo Pereira en el estadio del Deportivo Cali | Vizzor

Hay movimientos en el calendario del Deportivo Pereira para afrontar el remate de temporada. Con dificultades muy serias, tanto en lo económico como logístico, el conjunto dirigido por Arturo Reyes ha venido cabalgando en la zona baja de la tabla de posiciones. Hasta ahora registra dos puntos de nueve posibles, sin poder anotar su primer gol en esta edición.

Si los incumplimientos en el pago no eran el único problema, ahora se sumó la afectación al Estadio Hernán Ramírez Villegas por el terremoto de 7.4 que golpeó fuerte a la ciudad. Se supone que, iniciando septiembre, se entregaría el recinto con las actualizaciones de gramilla y nuevas pantallas, pero el sismo obligó a cambiar los planes. El escenario deportivo no cuenta con aval para ser usado, ni para los partidos de fútbol ni conciertos.

Contra el reloj, la institución se vio obligada a buscar una nueva casa. Sonaba Armenia, Yopal y otros sitios como el Ditaires de Itagüí, hasta el Manuel Murillo Toro de Ibagué. No obstante, a través de un comunicado ratificado por la Dimayor en su programación, el club confirmó que Deportivo Cali le tendió la mano para jugar sus próximos dos partidos a puerta cerrada.

“Deportivo Pereira agradece el gesto de solidaridad y hermandad del Deportivo Cali, que puso a disposición de nuestro club el Estadio Palmaseca, en Palmira, para disputar los partidos en condición de local ante Independiente Medellín y Millonarios, programados para los días 3 y 6 de septiembre respectivamente”, rezó el comunicado.

“Estos partidos se jugarán a puerta cerrada como una medida preventiva orientada a garantizar el normal desarrollo de los encuentros y evitar situaciones que puedan afectar la seguridad, entendiendo además las labores prioritarias que continúan adelantando los organismos de socorro y seguridad en Cali y Palmira, ciudades que también se vieron afectadas por el terremoto”, complementó.

El calendario inmediato del Pereira

Luego de que el ‘Matecaña’ adelantara algunos pagos pendientes, todavía sigue en el ojo del huracán por parte de Supersociedades. En cualquier momento se podrían tomar medidas legales contra el club por la grave situación administrativa que padece. De momento, tiene en su calendario los siguientes compromisos.

31.08.2026 | 6:00 p.m. | Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira | Estadio Departamental Libertad.

03.09.2026 | 8:00 p.m. | Deportivo Pereira vs Independiente Medellín | Estadio Palmaseca.

06.09.2026 | 6:10 p.m. | Deportivo Pereira vs Millonarios | Estadio Palmaseca.

09.09.2026 | 6:00 p.m. | América de Cali vs Deportivo Pereira | Estadio por confirmar.

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