¡Mauro Silveira se va de cirugía! Baja sensible en el Junior de Barranquilla

El portero sufrió un durísimo golpe, en los últimos minutos, durante la victoria del ‘Tiburón’ ante Independiente Medellín.

Mauro Silveira, arquero del Junior | Vizzor

El Junior tuvo que pagar muy alto la victoria ante Independiente Medellín, su segunda al hilo de la competición. El cuadro dirigido por Sebastián Viera logró tomar impulso de cara al remate de la Liga, y aunque no tiene mucho margen de error, demostró que peleará hasta el final en la búsqueda del tricampeonato. Teófilo Gutiérrez y Hayen Palacios, este en propia puerta, configuraron el triunfazo en el Romelio Martínez.

No lo tenía fácil el equipo barranquillero, que jugó con un hombre más durante casi todo el compromiso. Ya fue al final, con una pena máxima, que el ‘Tiburón’ pudo destrabar un partido bravísimo. Ahora escala a los 9 puntos y muestra señales de vida.

No todo fue positivo para Viera. El portero uruguayo, Mauro Silveira, se tuvo que despedir de la cancha antes de tiempo debido a un durísimo golpe. Se estrelló contra Carlos Lucumí y sufrió una conmoción que dio paso a la entrada de Jéfferson Martínez, quien suele relevarlo en su posición de guardameta.

¿Qué ocurrió con Mauro Silveira?

El tema parece ser muy serio con el guardameta uruguayo. Las noticias no han sido muy alentadoras según el último reporte médico emitido por los rojiblancos. De entrada, se confirmó una incapacidad por dos semanas luego de su valor inicial, pero sí está claro que deberá ser intervenido quirúrgicamente.

“El jugador Mauro Silveira presentó un trauma cráneofacial, más fractura de los huesos propios de la nariz y conmoción cerebral leve como consecuencia de un fuerte impacto con Lucumí (…) Como parte de la valoración médica, se le practicó una tomografía axial computarizada (TAC) cerebral, con el propósito de evaluar su condición”, indicó de entrada el comunicado de los galenos.

“Una vez disminuya la inflamación, Mauro Silveira será nuevamente valorado para definir la fecha del procedimiento quirúrgico requerido. Se estima un periodo de incapacidad de dos semanas. El tiempo definitivo será determinado de acuerdo con su evolución clínima y posterior a la cirugía”, complementó.

Junior no podrá contar con su portero titular en una etapa clave del campeonato. Seguramente Jéfferson Martínez comandará los palos a partir del próximo juego, que será nada menos que ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. Dicho compromiso está pactado para el miércoles 30 de septiembre a las 8:00 p.m. (hora COL).

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