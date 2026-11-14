Deportivo Cali vs Deportes Tolima, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 19

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima en la capital del Valle del Cauca.

Deportivo Cali vs Deportes Tolima, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Deportivo Cali vs Deportes Tolima y dónde ver en vivo hoy 14 de noviembre de 2026?

El partido entre el equipo caleño y el tolimense, correspondiente a la fecha 19 del torneo finalización, comienza a las 3:30 p.m. según el cronograma de la Dimayor. La transmisión por televisión del cotejo está a cargo de Win Sports + y si no lo desea ver por ahí, la alternativa es vía online a través de Win Play.

Alineaciones Deportivo Cali vs Deportes Tolima: así salen a la fecha 19 de la Liga Betplay 2026-II

Cali: Alejandro Rodríguez; Leyser Chaverra, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Gustavo Cuellar, Daniel Giraldo, Johan Giraldo; Johan Martínez, Emanuel Reynoso, Alexis Manyoma y Juan Dinenno.

Alejandro Rodríguez; Leyser Chaverra, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Gustavo Cuellar, Daniel Giraldo, Johan Giraldo; Johan Martínez, Emanuel Reynoso, Alexis Manyoma y Juan Dinenno. Tolima: Miguel Ortega; Jean Angulo, Anderson Angulo, José Mera, Junior Hernández; Homer Martínez, Bryan Rovira; Cabezas Hurtado, Ever Valencia, Kelvin Flórez y Adrián Parra.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 19 de Liga Betplay 2026?

No hay duda alguna de que hay un claro favorito para el juego de la decimonovena jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Deportivo Cali tiene la primera opción para llevarse los tres puntos de su duelo ante Deportes Tolima. Pues, los ‘azucareros’ están en la firma pelea por quedarse con la ventaja deportiva de cara a los cuadrangulares. Mientras que, el conjunto tolimense sigue haciendo cuentas para clasificarse a las finales.

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