Posibles alineaciones del Deportivo Cali vs Águilas Doradas por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden enterarse de toda la antesala para el juego entre Deportivo Cali y Águilas Doradas.

Deportivo Cali vs Águilas Doradas, previa | Claro Sports

Se pone al corriente el calendario de Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Deportivo Cali recibe en su estadio a Águilas Doradas. Tres puntos vitales para poner casi que un pie y medio en los cuadrangulares del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano en el conjunto ‘pijao’.

Posible alineación de Deportivo Cali para el juego por la fecha 3 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Fernando Álvarez, José Caldera, Edwin Velasco; Gustavo Cuellar, Daniel Giraldo; Johan Martínez, Eduar Bello, Leyser Chaverra y Juan Ignacio Dinenno. D.T.: Rafael Dudamel.

Posible alineación de Águilas Doradas para el juego por la fecha 3 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Águilas Doradas: Jorge Soto; Andrés Mosquera, Jhon Ontaneda, Alberto Higgins, Javier Mena; Iván Rojas, Frank Lozano, Andrés Ricaurte; Éduar Arizalas, Juan Ávalo y Antony Vásquez. D.T.: Flavio Robatto.

¿Cómo y dónde ver a Deportivo Cali vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 3 del campeonato, que se llevará a cabo desde las 8:10 p.m. en Cali se podrá ver en las señales de Win Sports y Win+ Fútbol. Para ver por streaming, el duelo estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará las emociones minuto a minuto del cotejo.

Últimos partidos del Deportivo Cali

22.09.2026 | Santa Fe 0-1 Deportivo Cali | Fecha 12.

19.06.2026 | Deportivo Cali 3-0 Cúcuta | Fecha 11.

13.09.2026 | Once Caldas 1-2 Deportivo Cali | Fecha 10.

10.09.2026 | Millonarios 1-1 Deportivo Cali | Fecha 5.

07.09.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Cali | Copa Colombia.

Últimos partidos de Águilas Doradas

23.09.2026 | América de Cali 1-0 Águilas Doradas | Fecha 12.

18.09.2026 | Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pereira | Fecha 11.

13.09.2026 | Atlético Nacional 2-0 Águilas Doradas | Fecha 10.

06.09.2026 | Inter Bogotá 2-2 Águilas Doradas | Fecha 9.

30.08.2026 | Águilas Doradas 2-2 Boyacá Chicó | Fecha 8.

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