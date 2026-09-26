‘Arriero’ Herrera, entre la espada y la pared: presión de la hinchada y respaldo de sus jugadores

En a previa y al final del compromiso ante Atlético Bucaramanga los hinchas mostraron su voz de rechazo por los recientes resultados del equipo.

Jugadores Once Caldas vs Bucaramanga/ Vizzor.

Once Caldas nada que ‘levanta cabeza’. El cuadro ‘Blanco Blanco’ cayó este viernes 25 de septiembre 1-3 a manos del Atlético Bucaramanga en condición de local. Desde los primeros minutos comenzó la ‘noche del terror’ en el Estadio Palogrande, ya que Emerson Batalla marcó el 0-1 en tan solo 2 minutos, Fabry Castro al 12′ siguió con la faena y Félix Charrupí puso el 0-3 contundente. Dayro Moreno descontó al 61′, un gol que poco serviría.

Desde la previa del juego, se habían vivido encontronazos con la hinchada del cuadro caldense. La misma se empezó a manifestar en contra del actual cuerpo técnico, en la llegada del bus ‘Albo’ al escenario deportivo, comenzaron a golpear el autobús. Presión para los jugadores, pero especialmente contra Hernán Darío Herrera, de quien piden ‘la cabeza’.

Pues bien, después de otro traspié los fanáticos del campeón de la Copa Libertadores 2004, se acercaron a la salida de los jugadores, una vez finalizado el compromiso y tras la derrota ante Atlético Bucaramanga, para hacerles saber su inconformidad nuevamente al cuerpo técnico y a los jugadores, a quienes les reclamaron los recientes resultados, los cuales tienen al equipo por fuera de los 8 parcialmente.

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Los hinchas del Once Caldas protestan afuera del estadio Palogrande luego de la derrota 1-3 ante Bucaramanga. Piden la salida de El Arriero Herrera, pero también les reclaman a los jugadores.



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Respaldo de los jugadores

En una acción que no suele suceder en el fútbol colombiano, pero que sí ha ocurrido, todos los jugadores de Once Caldas se presentaron en la rueda de prensa para respaldar al actual cuerpo técnico. El capitán y goleador tomó la vocería, Dayro Moreno declaró que buscarán la manera de mejorar en las jornadas venideras, fue persistente en su apoyo al ‘Arriero’.

“Somos un equipo profesional, somos hombrecitos, por eso vinimos a dar la cara todos. Pero aquí la responsabilidad la tenemos nosotros los jugadores. El profe nos da todo durante la semana, trabajamos, hoy es un partido muy raro, como dijo el profe, los primeros minutos nunca nos habían hecho dos goles y hoy nos los hicieron”, indicó el artillero.

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“Tuvimos la pelota, como siempre lo hemos hecho, el fútbol a veces es de suerte, hay partidos donde llega uno y la mete, hoy tuvimos varias opciones, no nos entraron… somos personas grandes, somos profesionales y eso tenemos que evaluarnos nosotros en el camerino y ver qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros”, señaló.

“Es un equipo que nos duele muchísimo, el equipo no juega mal, la responsabilidad no va a ser del profe, somos nosotros, por eso le dije a los compañeros que viniéramos a poner la cara. Disculpas a la afición”, ultimó el máximo goleador colombiano de la historia.

Después de la derrota ante Atlético Bucaramanga, Once Caldas marcha décimo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II con 12 puntos en 11 partidos jugados y -1 en la diferencia de gol. Su próxima presentación será el jueves 1 de octubre contra Internacional de Bogotá en el Estadio Metropolitano de Techo.

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