Posibles alineaciones del Fortaleza vs Deportes Tolima por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los datos previos para el partido entre Fortaleza y Deportes Tolima.

Fortaleza vs Deportes Tolima, previa | Claro Sports

Continúa la Liga BetPlay Dimayor 2026-II en su decimosegunda jornada. Fortaleza hace las veces de local en el Estadio Metropolitano de Techo para enfrentar al Deportes Tolima. Sebastián Oliveros volverá al club que lo vio nacer y por el cual fue fichado para este segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano en el conjunto ‘pijao’.

Posible alineación de Fortaleza para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jéferson Medina, Andrés Copete; Santiago Vivas, Leonardo Pico, Sebastián Navarro; Mariano Vázquez, Julio Sinisterra y Jhonier Blanco. D.T.: Diego Arias.

Posible alineación de Deportes Tolima para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Tolima: Neto Volpi; Edwar López, Jan Angulo, Ánderson Angulo, Shean Paul Barbosa; Cristian Arrieta, Homer Martínez, Adrián Parra; Éver Valencia, Junior Hernández y Sergio Aguayo. D.T.: Sebastián Oliveros.

¿Cómo y dónde ver a Fortaleza vs Deportes Tolima por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 12 del campeonato, que se llevará a cabo desde las 6:05 p.m. en Bogotá se podrá ver en las señales de Win Sports y Win+ Fútbol. Para ver por streaming, el duelo estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará las emociones minuto a minuto del cotejo.

Últimos partidos de Fortaleza

20.09.2026 | Fortaleza 1-4 Junior.

11.09.2026 | Jaguares 2-2 Fortaleza.

05.09.2026 | Santa Fe 2-2 Fortaleza.

01.09.2026 | Fortaleza 1-2 Once Caldas.

26.08.2026 | Boyacá Chicó 0-0 Fortaleza.

Últimos partidos del Deportes Tolima

20.09.2026 | Deportes Tolima 1-1 América de Cali.

16.09.2026 | Once Caldas 1-0 Deportes Tolima.

11.09.2026 | Santa Fe 1-0 Deportes Tolima.

07.09.2026 | Llaneros 1-2 Deportes Tolima.

31.08.2026 | Deportes Tolima 2-1 Cúcuta Deportivo.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Luis Matorel (Bolívar).

Asistente 1: Mayra Sánchez (Valle del Cauca).

Mayra Sánchez (Valle del Cauca). Asistente 2: Julio Hoyos (Córdoba).

Julio Hoyos (Córdoba). Cuarto árbitro: Heiberth Calvo (Bogotá).

Heiberth Calvo (Bogotá). VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).

Mauricio Pérez (Antioquia). AVAR: Camilo Colmenares (Boyacá).

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