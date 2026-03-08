Diego Arias, aferrado a la Liga para encarrilar a Atlético Nacional

El ‘Verdolaga’ obtuvo un triunfo clave para seguir peleando por el liderato del certamen.

Diego Arias, DT de Nacional | Vizzor

Atlético Nacional encuentra oxígeno tras la eliminación de Copa Sudamericana. El cuadro ‘Verdolaga’ despachó de visitante a las Águilas Doradas por la décima fecha, poniéndose muy cerca del liderato en la tabla de posiciones. Claramente hay vida después de perder el juego de Sudamericana, por fase preliminar, a manos de Millonarios el pasado miércoles.

Un triunfo muy trabajado para el elenco dirigido por Diego Arias. De hecho inició perdiendo para el entretiempo, por lo que el replanteo ayudó a enderezar el rumbo de la victoria. El equipo pudo lavarse la cara y sacudirse ante la necesidad de resultados y todas las críticas hacia Diego Arias.

De eso habló el timonel del club. En la conferencia de prensa, posterior al juego, admitió que el gran objetivo de ahora en adelante será sumar títulos. El más inmediato es el de la Liga BetPlay, requisito por historia y nómina, además de no competir en el plano internacional.

Su posición para levantar a Atlético Nacional

“Estando presentes en la situación, sabíamos lo importante que era para todos este partido. El juego del miércoles se nos fue y la forma de poder llevar estos días era como fue el juego de hoy. Haciendo una buena actuación, teniendo en cuenta las condiciones del terreno, en una cancha muy compleja por dimensiones y calidad del césped. Nuestro equipo, con valentía, trabajo, uniéndonos, intentando después de ir un gol abajo, muestra el dolor tan grande que pudimos tener. A veces en el fútbol pasa, pero nosotros somos profesionales y debemos entregarnos al cien como hoy”.

“Sabemos que la victoria no equilibrará lo que sucedió, pero para nosotros es una manera de salir del dolor y creer que juntos, esforzándonos, fortaleciendo lo que en mayoría de grupos llaman familia, es construirlo de verdad. Cuando hay dolor y tristeza es donde más debemos estar unidos”.

La parte estratégica para afrontar el juego contra Águilas Doradas

“Esto permite entender que el partido de hoy no fue simplemente jugar 11 vs 11. También era jugar en este contexto, a las 4 de la tarde, con la cancha como estaba. Eso hace un partido diferente. No es ver al azar cómo juegan, o imaginándonos que de pronto funcione. El trabajo de nosotros es adelantarnos a lo que pueda pasar, y lo hicieron muy bien en esta cancha. Logramos ganar un partido de visitante muy complejo ante un rival que se ha adaptado”.

La presión por ganar la Liga: ¿cómo lidiar con ello?

“Llevamos mucho tiempo en el club y representamos a un club que siempre quiere ganar y se esfuerza para que eso pase. Está en nuestros manos hacerlo mejor, y creemos que eso nos va a acercar al objetivo. No nos garantiza, pero es lo que tenemos en nuestras manos y es de lo que nos estamos ocupando. Nosotros, en representación de los jugadores, debemos esforzarnos y con mucha dedicación acercar esos objetivos”.

Los reclamos y quejas desde la tribuna

“Tenemos que hacer un análisis responsable. Es muy fácil hoy como vive la mayoría de las personas que todo lo quiere rápido. Muchas veces solo ve el resumen y el marcador. En medio del contexto, estábamos controlando el partido. Habíamos tenido acercamientos en el primer tiempo. Vi que los jugadores se esforzaban, estaban luchando, y a pesar de perder era eso. Obviamente todos nos podemos equivocar, pero era creer que lo podíamos hacer. No por el resultado todo debía ser malo. Eso nos ayudó mucho para que los jugadores, con esa intención y la rebeldía, lograran sobreponerse a la adversidad”.

