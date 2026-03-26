El empate de América de Cali, ¿para prender las alarmas?

Aunque el ‘Escarlata’ generó ocasiones, no se vio la mejor versión del elenco dirigido por David González.

América de Cali vs Llaneros | Vizzor

El América de Cali flaqueó en su última presentación. Después de conquistar el triunfo ante Águilas Doradas, en domicilio, los tres puntos frente a Llaneros claramente estaban en los planes. Sin embargo, la escuadra vallecaucana no pasó de un alarmante tropiezo sin goles.

Aunque el problema no es de puntos, dada su buena condición en la tabla de posiciones y el panorama a favor, algunos murmullos recaen hacia el nivel futbolístico del equipo. Desde el duelo contra Tolima, hace dos jornadas, no se vio la mejor versión del ‘Escarlata’ con algunos jugadores que mermaron el nivel. Hay presión hacia lo que representa el club y las intenciones de pelear un esquivo título desde hace casi seis años.

Salvo un buen arranque del local, que puso contra las riendas al cuadro de Llaneros, el remate dejó deudas. De 27 tiros totales, sobre ocho de Llaneros, solo se registraron cuatro disparos bajo los tres palos. Por el lado de la visita, no hubo ningún aviso de esa categoría.

América lo intentó pese a las limitaciones. Sin embargo, la toma de decisiones fue la principal asignatura pendiente. Y para colmo, en el último minuto, Cristian Tovar vio la tarjeta roja y configuró una amarga noche que obliga a los ‘Escarlatas’ a cuadrar caja en plazas difíciles.

David González, con estrés luego del empate

En la rueda de prensa, posterior al compromiso, el técnico del ‘Escarlata’ dio su balance y afirmó que era un “partido ganable”. La autocrítica fue protagonista en las palabras del timonel.

“En los primeros minutos pudimos haber hecho que la historia fuera distinta. Tuvimos varias opciones claras de gol. Se intentó de muchas maneras, pero es uno de esos días en los que uno sale golpeado, porque siempre quiere ganar”, aseveró.

“Por las estadísticas se ve la superioridad que tuvimos y lastimosamente no se consiguen los tres puntos (…) No considero una crisis. Contra Tolima enfrentamos a un muy buen rival y tuvimos la oportunidad de ganar; ante Águilas fue un partido de trámite y cuando logramos marcar, la expulsión consideró todo. Y el de Llaneros hubiera cambiado si hacíamos un gol en cualquier momento”, complementó González.

El cuadro rojo cierra la fecha 13 con 21 puntos en la quinta colocación de la Liga. La paridad hace que los caleños formen parte de un incómodo trancón de ingreso a la zona de clasificación. Eso sí, tendrá que arañar algo y dejar en ‘jaque’ a Independiente Medellín la próxima jornada, que será el lunes 30 de marzo.

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