Sándor Kocsis: el rey del gol que se quedó a un paso de la gloria mundial

Kocsis marcó 11 goles en 5 partidos en la Copa del Mundo de 1954, récord histórico que lo convirtió en leyenda pese a perder la final del Mundial

Por Israel Castillo

El fútbol está lleno de campeones. Pero también de leyendas que, aún sin levantar el trofeo más codiciado, dejaron una marca imborrable en la historia. Uno de esos nombres es el de Sándor Kocsis, el delantero húngaro que convirtió goles a un ritmo casi imposible durante la Copa Mundial de la FIFA 1954. Para entender su historia hay que situarse en la Europa de la posguerra. El Mundial regresaba al continente tras el conflicto, y la sede elegida fue Suiza.

Hungría y los ‘Magiares Mágicos’: el equipo que dominó 1954

El gran favorito era la selección de Hungría, un equipo legendario conocido como los ‘Magiares Mágicos’. En su plantilla brillaban figuras como Ferenc Puskás y Zoltán Czibor, pero también un delantero que parecía tener un radar para el gol: Kocsis, apodado ‘Cabeza de Oro’ por su extraordinario salto y su potencia en el juego aéreo.

Hungría debutó con una goleada histórica de 9-0 frente a la selección de Corea del Sur, con tres goles de Kocsis. El siguiente partido fue todavía más impresionante: un 8-3 ante la selección de Alemania Occidental, con cuatro tantos del delantero húngaro, sumando así siete goles en apenas dos encuentros.

La ‘Batalla de Berna’ y el camino a la final

En los cuartos de final llegó el violento enfrentamiento contra la selección de Brasil, conocido como la ‘Batalla de Berna’. Entre empujones, polémicas y nervios al límite, Kocsis volvió a aparecer con dos goles más.

La semifinal contra la selección de Uruguay, campeona vigente, llevó el drama al máximo. El partido se fue a tiempo extra y, cuando Hungría más lo necesitaba, ‘Cabeza de Oro’ decidió el duelo con dos remates letales que sellaron el pase a la final.

El ‘Milagro de Berna’: la final que cambió la historia

Pero el fútbol también sabe ser cruel. En el partido decisivo, Alemania Occidental protagonizó una de las mayores sorpresas de todos los tiempos: el famoso ‘Milagro de Berna’, donde Hungría cayó 3-2. Y por única vez en todo el torneo, Kocsis no marcó.

Aún así, terminó el campeonato con 11 goles en apenas cinco partidos, una cifra extraordinaria que lo consagró como máximo goleador del torneo. También fue el primero en lograr hat-tricks en partidos consecutivos de un Mundial, una hazaña que solo repetiría años después Gerd Müller.

El día que Kocsis marcó 11 goles y se volvió leyenda sin ser campeón. Claro Sports

Kocsis nunca levantó la Copa del Mundo. Pero con 75 goles en 68 partidos con Hungría y una actuación inolvidable en 1954, logró convertirse en una leyenda eterna del fútbol.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

La cuenta regresiva de Claro Sports rumbo al Mundial 2026 continúa reconociendo a las grandes figuras que marcaron época, y ahora es turno de Sándor Kocsis, quien se ubica en el lugar 77 dentro del listado de los 100 mejores jugadores en la historia de la Copa del Mundo. Tras la aparición de Fritz Walter (78), Obdulio Varela (79) y Francesco Totti (80), el delantero húngaro se gana su lugar gracias a su histórica actuación en Suiza 1954, donde firmó 11 goles en apenas cinco partidos y se convirtió en el máximo goleador del torneo, consolidándose como una de las mayores leyendas ofensivas en la historia de los Mundiales.

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