The Killers encenderá la previa de la final de la Champions 2026 en Budapest

La banda estadounidense encabezará el show previo de la final de la Champions 2026 en Budapest, elevando el espectáculo global con música antes del partido

La final europea continúa con esta nueva tradición | UEFA

La final de la UEFA Champions League 2025-26 tendrá música de primer nivel antes del silbatazo inicial. La UEFA confirmó este jueves que The Killers será la banda encargada de encabezar el ‘Kick Off Show by Pepsi’, el espectáculo previo al partido por el título que se disputará el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.

El anuncio coloca a la banda estadounidense en uno de los escenarios más vistos del planeta, en una edición que además marcará un hecho histórico: será la primera final de Champions que se juegue en Hungría. Con ello, el evento combinará fútbol y entretenimiento en una jornada diseñada para audiencias globales.

It's on! The Race to the UCL Final Kick Off Show by PEPSI with the @thekillers. May 30th. See you there? pic.twitter.com/PqZXzFWK03 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 26, 2026

¿Quiénes son The Killers y qué representan para este show?

UEFA apostó por un grupo con peso internacional y un repertorio reconocido a nivel mundial. The Killers suma más de 35 millones de discos vendidos y cuenta con éxitos como ‘Mr. Brightside’, ‘Human’ y ‘When You Were Young’, temas que forman parte de la cultura popular de distintas generaciones.

La banda también participó en el lanzamiento promocional del evento, donde aparece junto a David Beckham en el cortometraje ‘The Race Begins’, una pieza que acompaña la cuenta regresiva rumbo a la final. Este material busca reforzar la narrativa de espectáculo que rodea al partido decisivo.

De acuerdo con lo difundido por UEFA, el grupo aceptó la invitación de inmediato, al considerar que se trata de un escenario de gran prestigio. La presentación servirá como una previa al partido más importante del calendario europeo a nivel de clubes

¿Qué impacto tendrá el show en la final de la Champions 2026?

El Kick Off Show se ha convertido en un elemento clave en la experiencia del aficionado, tanto en el estadio como para quienes siguen la transmisión a nivel mundial. En este sentido, UEFA destacó que la energía de The Killers ayudará a marcar el tono del evento en Budapest.

La elección de la banda mantiene la tendencia de convertir la final en un espectáculo global, como ha ocurrido en años recientes con artistas como Dua Lipa, Imagine Dragons, Camila Cabello o Lenny Kravitz. La música se suma así al fútbol como parte del atractivo central.

La final de 2026 también tendrá un ajuste relevante en su horario, ya que el partido comenzará a las 18:00 horas de Europa Central, lo que equivale a las 11:00 horas en México. Este cambio busca mejorar la logística del evento y la experiencia para los aficionados.

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