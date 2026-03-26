Agenda deportiva del 26 al 29 de marzo: México vs Portugal, Donovan Carrillo, Checo Pérez, MLB y más

Además, por Claro Sports podrás disfrutar el Bolivia vs Surinam y Nueva Caledonia vs Jamaica, las etapas de la Volta a Catalunya 2026 y el amistoso entre Colombia vs Francia

Consulta los mejores eventos deportivos del 26 al 29 de marzo | Claro Sports

Este fin de semana promete una agenda repleta de emociones y con opciones para todos los gustos. Es por eso que te traemos los mejores eventos de cada deporte del jueves 26 al domingo 29 de marzo de este 2026. El partido entre México y Portugal del sábado 28 de marzo se lleva todos los reflectores, pero eso no es todo, en Claro Sports podrás disfrutar el ATP Challenger Morelia Open, la Volta a Catalunya 2026, el repechaje intercontinental y más.

Horarios y dónde ver en vivo todos los partidos, juegos y encuentros destacados

En el hielo, Donovan Carrillo vuelve a colocarse en el centro de la conversación con su presencia en el Mundial de Patinaje Artístico de Praga, mientras que en la Fórmula 1 se pondrá la mirada en Checo Pérez y en el Gran Premio de Japón. Además, el béisbol tendrá su esperado Opening Day tradicional el jueves 26 de marzo, así como Alexa Grasso en UFC.

Jueves 26 de marzo 04:30 | Patinaje artístico | Programa corto varonil | Donovan Carrillo | YouTube de Skating ISU 08:20 | Ciclismo | Volta a Catalunya 2026 | Etapa 4 | carrera por etapas | Claro Sports 11:00 | Fútbol | Repechaje | Turquía vs Rumania | Sky Sports 11:15 | Béisbol | MLB | New York Mets vs Pittsburgh Pirates | temporada regular | MLB TV 11:15 | Patinaje artístico | Mundial de patinaje | Programa libre por parejas | Competencia | YouTube de Skating ISU 13:45 | Fútbol | Repechaje | Gales vs Bosnia y Herzegovina | Sky Sports 13:45 | Fútbol | Repechaje | Ucrania vs Suecia | Sky Sports 13:45 | Fútbol | Repechaje | Chequia vs República de Irlanda | Sky Sports 13:45 | Fútbol | Repechaje | Dinamarca vs Macedonia del Norte | Sky Sports 13:45 | Fútbol | Repechaje | Italia vs Irlanda del Norte | Sky Sports 13:45 | Fútbol | Repechaje | Polonia vs Albania | Sky Sports 13:45 | Fútbol | Repechaje | Eslovaquia vs Kosovo | Sky Sports 14:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Brasil vs Francia | Amistoso | ESPN y Disney+ Premium 14:15 | Béisbol | MLB | Philadelphia Phillies vs Texas Rangers | temporada regular | ESPN, Disney+ 16:00 | Fútbol | Repechaje | Bolivia vs Surinam | Claro Sports 15:10 | Béisbol | MLB | Cincinnati Reds vs Boston Red Sox | temporada regular | MLB TV 17:30 | Fútbol | Fecha FIFA | Croacia vs Colombia | Amistoso 18:00 | Tenis | ATP Challenger Morelia Open | Día 2 | Claro Sports 18:30 | Béisbol | MLB | Los Angeles Dodgers vs Arizona Diamondbacks | temporada regular | ESPN, Disney+ 19:00 | Fútbol | Liga Expansión MX | Venados vs Atlante | Jornada 12 19:06 | Fútbol | Liga MX Femenil | Pachuca vs Rayadas | Jornada 14 | FOX Sports, FOX One 20:10 | Béisbol | MLB | Seattle Mariners vs Cleveland Guardians | temporada regular | MLB TV 20:30 | Fórmula 1 | Gran Premio de Japón | Prácticas Libres 1 | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV 21:00 | Fútbol | Repechaje | Nueva Caledonia vs Jamaica | Claro Sports



Donovan Carrillo, listo para Praga 2026 | Reuters

El viernes mantiene el ritmo con una agenda cargada de actividad internacional. La Fórmula 1 continúa con el Gran Premio de Japón. En el fútbol, la Fecha FIFA presenta una cartelera amplia con partidos como Inglaterra vs Uruguay, España vs Serbia, Países Bajos vs Noruega y el Marruecos vs Ecuador en vivo por Claro Sports, además del encuentro entre Argentina y Mauritania.

El día también ofrece opciones atractivas en otras disciplinas, con la Etapa 5 de la Volta a Catalunya y el ATP Challenger Morelia Open entrando en fase decisiva con sus semifinales. La lucha libre tendrá protagonismo con TNA Wrestling y su evento Sacrifice, mientras que el béisbol de las Grandes Ligas sigue con su calendario regular y la NBA aporta varios duelos destacados en la jornada nocturna.

Viernes 27 de marzo 00:00 | Fórmula 1 | Gran Premio de Japón | Prácticas Libres 2 | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV 04:30 | Patinaje artístico | Mundial de patinaje | Danza sobre hielo | Competencia | YouTube de Skating ISU 07:20 | Ciclismo | Volta a Catalunya 2026 | Etapa 5 | carrera por etapas | Claro Sports 11:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Sudáfrica vs Panamá | Amistoso 11:00 | Patinaje artístico | Mundial de patinaje | Programa libre femenil | Competencia | YouTube de Skating ISU 11:30 | Fútbol | Fecha FIFA | Arabia Saudita vs Egipto | Amistoso 13:45 | Fútbol | Fecha FIFA | Suiza vs Alemania | Amistoso 13:45 | Fútbol | Fecha FIFA | Países Bajos vs Noruega | Amistoso 13:45 | Fútbol | Fecha FIFA | Inglaterra vs Uruguay | Amistoso 14:00 | Fútbol | Fecha FIFA | España vs Serbia | Amistoso 14:15 | Fútbol | Fecha FIFA | Marruecos vs Ecuador | Amistoso | Claro Sports 17:10 | Fútbol | Fecha FIFA | Argentina vs Mauritania | Amistoso 17:15 | Béisbol | MLB | Atlanta Braves vs Kansas City Royals | temporada regular | MLB TV 17:30 | Básquetbol | NBA | Boston Celtics vs Atlanta Hawks | temporada regular | NBA TV 18:00 | Lucha libre | TNA Wrestling | Sacrifice | evento especial | Claro Sports 18:00 | Tenis | ATP Challenger Morelia Open | Semifinal 1 | Claro Sports 19:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact | Claro Sports 20:00 | Básquetbol | NBA | Golden State Warriors vs Washington Wizards | temporada regular | NBA TV 20:00 | Básquetbol | NBA | Portland Trail Blazers vs Dallas Mavericks | temporada regular | NBA TV 20:00 | Tenis | ATP Challenger Morelia Open | Semifinal 2 | Claro Sports 20:30 | Fórmula 1 | Gran Premio de Japón | Prácticas Libres 3 | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV 20:30 | Básquetbol | NBA | Los Angeles Lakers vs Brooklyn Nets | temporada regular | NBA TV



Checo Pérez y Cadillac, listos para el GP de Japón 2026 | Reuters

El sábado concentra una de las jornadas más esperadas del fin de semana, con el partido entre México y Portugal como el evento principal dentro de la Fecha FIFA. El Tri se mide a un rival europeo en un duelo que genera expectativa por el nivel de exigencia y por lo que representa de cara al Mundial de 2026, acompañado por la cobertura previa y posterior a través de Claro Sports.

La actividad internacional se complementa con otros amistosos atractivos como Estados Unidos vs Bélgica y Senegal vs Perú, mientras que, en caso de avanzar, Donovan Carrillo volvería a la pista en el programa libre varonil del Mundial de patinaje artístico. Además, el día incluye la clasificación y la carrera del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, la Etapa 6 de la Volta a Catalunya, la final del ATP Challenger Morelia Open y la cartelera de UFC con Alexa Grasso.

Sábado 28 de marzo 00:00 | Fórmula 1 | Gran Premio de Japón | Clasificación | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV 05:30 | Patinaje artístico | Programa libre varonil | Donovan Carrillo | YouTube de Skating ISU 07:55 | Ciclismo | Volta a Catalunya 2026 | Etapa 6 | carrera por etapas | Claro Sports 10:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Senegal vs Perú | Amistoso 11:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Escocia vs Japón | Amistoso 11:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Canadá vs Islandia | Amistoso 11:30 | Patinaje artístico | Mundial de patinaje | Danza sobre hielo programa libre | Competencia | YouTube de Skating ISU 13:00 | Básquetbol | NBA | Milwaukee Bucks vs San Antonio Spurs | temporada regular | Prime Video 13:30 | Fútbol | Fecha FIFA | Estados Unidos vs Bélgica | Amistoso | ESPN 15:00 | Artes Marciales Mixtas | UFC Fight Night | Adesanya vs Pyfer (estelar) | Alexa Grasso | Paramount+ 17:00 | Tenis | ATP Challenger Morelia Open | Final | Claro Sports 18:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Jugando Claro Previo México vs Portugal | Previo | Claro Sports 19:00 | Fútbol | Fecha FIFA | México vs Portugal | Amistoso | Canal 5, TUDN, Azteca 7 19:06 | Fútbol | Liga MX Femenil | Tijuana vs Chivas | Jornada 14 | FOX Sports, FOX One 21:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Jugando Claro Post México vs Portugal | Post | Claro Sports 23:00 | Fórmula 1 | Gran Premio de Japón | Carrera | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV



México vs Portugal en el Azteca sin Cristiano Ronaldo | Reuters/Imago7

El domingo cierra el fin de semana con actividad en varias disciplinas, destacando la Etapa 7 de la Volta a Catalunya y una doble cartelera del automovilismo mexicano con la Trucks México Series y la Nascar México Series. En el fútbol, el amistoso entre Colombia y Francia forma parte de la Fecha FIFA, mientras que la NBA mantiene la acción con duelos como Celtics vs Hornets y Nuggets vs Warriors para completar la jornada.

Domingo 29 de marzo 04:20 | Ciclismo | Volta a Catalunya 2026 | Etapa 7 | carrera por etapas | Claro Sports 11:20 | Automovilismo | Trucks México Series | Trucks México Series | Carrera | Claro Sports 13:30 | Automovilismo | Nascar México Series | Tuxtla Gutiérrez | Carrera | Claro Sports 14:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Colombia vs Francia | Amistoso | Claro Sports 16:00 | Básquetbol | NBA | Charlotte Hornets vs Boston Celtics | temporada regular | NBA TV 20:00 | Básquetbol | NBA | Denver Nuggets vs Golden State Warriors | temporada regular | NBA TV



Te puede interesar: