Agenda deportiva del 26 al 29 de marzo: México vs Portugal, Donovan Carrillo, Checo Pérez, MLB y más
Además, por Claro Sports podrás disfrutar el Bolivia vs Surinam y Nueva Caledonia vs Jamaica, las etapas de la Volta a Catalunya 2026 y el amistoso entre Colombia vs Francia
- México vs Portugal: así es la brutal diferencia de valor entre ambas selecciones rumbo al Mundial 2026
- Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje Artístico 2026
- Gran Premio de Japón 2026 F1 en directo: dónde ver a Checo Pérez
Este fin de semana promete una agenda repleta de emociones y con opciones para todos los gustos. Es por eso que te traemos los mejores eventos de cada deporte del jueves 26 al domingo 29 de marzo de este 2026. El partido entre México y Portugal del sábado 28 de marzo se lleva todos los reflectores, pero eso no es todo, en Claro Sports podrás disfrutar el ATP Challenger Morelia Open, la Volta a Catalunya 2026, el repechaje intercontinental y más.
Horarios y dónde ver en vivo todos los partidos, juegos y encuentros destacados
En el hielo, Donovan Carrillo vuelve a colocarse en el centro de la conversación con su presencia en el Mundial de Patinaje Artístico de Praga, mientras que en la Fórmula 1 se pondrá la mirada en Checo Pérez y en el Gran Premio de Japón. Además, el béisbol tendrá su esperado Opening Day tradicional el jueves 26 de marzo, así como Alexa Grasso en UFC.
- Jueves 26 de marzo
- 04:30 | Patinaje artístico | Programa corto varonil | Donovan Carrillo | YouTube de Skating ISU
- 08:20 | Ciclismo | Volta a Catalunya 2026 | Etapa 4 | carrera por etapas | Claro Sports
- 11:00 | Fútbol | Repechaje | Turquía vs Rumania | Sky Sports
- 11:15 | Béisbol | MLB | New York Mets vs Pittsburgh Pirates | temporada regular | MLB TV
- 11:15 | Patinaje artístico | Mundial de patinaje | Programa libre por parejas | Competencia | YouTube de Skating ISU
- 13:45 | Fútbol | Repechaje | Gales vs Bosnia y Herzegovina | Sky Sports
- 13:45 | Fútbol | Repechaje | Ucrania vs Suecia | Sky Sports
- 13:45 | Fútbol | Repechaje | Chequia vs República de Irlanda | Sky Sports
- 13:45 | Fútbol | Repechaje | Dinamarca vs Macedonia del Norte | Sky Sports
- 13:45 | Fútbol | Repechaje | Italia vs Irlanda del Norte | Sky Sports
- 13:45 | Fútbol | Repechaje | Polonia vs Albania | Sky Sports
- 13:45 | Fútbol | Repechaje | Eslovaquia vs Kosovo | Sky Sports
- 14:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Brasil vs Francia | Amistoso | ESPN y Disney+ Premium
- 14:15 | Béisbol | MLB | Philadelphia Phillies vs Texas Rangers | temporada regular | ESPN, Disney+
- 16:00 | Fútbol | Repechaje | Bolivia vs Surinam | Claro Sports
- 15:10 | Béisbol | MLB | Cincinnati Reds vs Boston Red Sox | temporada regular | MLB TV
- 17:30 | Fútbol | Fecha FIFA | Croacia vs Colombia | Amistoso
- 18:00 | Tenis | ATP Challenger Morelia Open | Día 2 | Claro Sports
- 18:30 | Béisbol | MLB | Los Angeles Dodgers vs Arizona Diamondbacks | temporada regular | ESPN, Disney+
- 19:00 | Fútbol | Liga Expansión MX | Venados vs Atlante | Jornada 12
- 19:06 | Fútbol | Liga MX Femenil | Pachuca vs Rayadas | Jornada 14 | FOX Sports, FOX One
- 20:10 | Béisbol | MLB | Seattle Mariners vs Cleveland Guardians | temporada regular | MLB TV
- 20:30 | Fórmula 1 | Gran Premio de Japón | Prácticas Libres 1 | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV
- 21:00 | Fútbol | Repechaje | Nueva Caledonia vs Jamaica | Claro Sports
El viernes mantiene el ritmo con una agenda cargada de actividad internacional. La Fórmula 1 continúa con el Gran Premio de Japón. En el fútbol, la Fecha FIFA presenta una cartelera amplia con partidos como Inglaterra vs Uruguay, España vs Serbia, Países Bajos vs Noruega y el Marruecos vs Ecuador en vivo por Claro Sports, además del encuentro entre Argentina y Mauritania.
El día también ofrece opciones atractivas en otras disciplinas, con la Etapa 5 de la Volta a Catalunya y el ATP Challenger Morelia Open entrando en fase decisiva con sus semifinales. La lucha libre tendrá protagonismo con TNA Wrestling y su evento Sacrifice, mientras que el béisbol de las Grandes Ligas sigue con su calendario regular y la NBA aporta varios duelos destacados en la jornada nocturna.
- Viernes 27 de marzo
- 00:00 | Fórmula 1 | Gran Premio de Japón | Prácticas Libres 2 | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV
- 04:30 | Patinaje artístico | Mundial de patinaje | Danza sobre hielo | Competencia | YouTube de Skating ISU
- 07:20 | Ciclismo | Volta a Catalunya 2026 | Etapa 5 | carrera por etapas | Claro Sports
- 11:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Sudáfrica vs Panamá | Amistoso
- 11:00 | Patinaje artístico | Mundial de patinaje | Programa libre femenil | Competencia | YouTube de Skating ISU
- 11:30 | Fútbol | Fecha FIFA | Arabia Saudita vs Egipto | Amistoso
- 13:45 | Fútbol | Fecha FIFA | Suiza vs Alemania | Amistoso
- 13:45 | Fútbol | Fecha FIFA | Países Bajos vs Noruega | Amistoso
- 13:45 | Fútbol | Fecha FIFA | Inglaterra vs Uruguay | Amistoso
- 14:00 | Fútbol | Fecha FIFA | España vs Serbia | Amistoso
- 14:15 | Fútbol | Fecha FIFA | Marruecos vs Ecuador | Amistoso | Claro Sports
- 17:10 | Fútbol | Fecha FIFA | Argentina vs Mauritania | Amistoso
- 17:15 | Béisbol | MLB | Atlanta Braves vs Kansas City Royals | temporada regular | MLB TV
- 17:30 | Básquetbol | NBA | Boston Celtics vs Atlanta Hawks | temporada regular | NBA TV
- 18:00 | Lucha libre | TNA Wrestling | Sacrifice | evento especial | Claro Sports
- 18:00 | Tenis | ATP Challenger Morelia Open | Semifinal 1 | Claro Sports
- 19:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact | Claro Sports
- 20:00 | Básquetbol | NBA | Golden State Warriors vs Washington Wizards | temporada regular | NBA TV
- 20:00 | Básquetbol | NBA | Portland Trail Blazers vs Dallas Mavericks | temporada regular | NBA TV
- 20:00 | Tenis | ATP Challenger Morelia Open | Semifinal 2 | Claro Sports
- 20:30 | Fórmula 1 | Gran Premio de Japón | Prácticas Libres 3 | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV
- 20:30 | Básquetbol | NBA | Los Angeles Lakers vs Brooklyn Nets | temporada regular | NBA TV
El sábado concentra una de las jornadas más esperadas del fin de semana, con el partido entre México y Portugal como el evento principal dentro de la Fecha FIFA. El Tri se mide a un rival europeo en un duelo que genera expectativa por el nivel de exigencia y por lo que representa de cara al Mundial de 2026, acompañado por la cobertura previa y posterior a través de Claro Sports.
La actividad internacional se complementa con otros amistosos atractivos como Estados Unidos vs Bélgica y Senegal vs Perú, mientras que, en caso de avanzar, Donovan Carrillo volvería a la pista en el programa libre varonil del Mundial de patinaje artístico. Además, el día incluye la clasificación y la carrera del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, la Etapa 6 de la Volta a Catalunya, la final del ATP Challenger Morelia Open y la cartelera de UFC con Alexa Grasso.
- Sábado 28 de marzo
- 00:00 | Fórmula 1 | Gran Premio de Japón | Clasificación | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV
- 05:30 | Patinaje artístico | Programa libre varonil | Donovan Carrillo | YouTube de Skating ISU
- 07:55 | Ciclismo | Volta a Catalunya 2026 | Etapa 6 | carrera por etapas | Claro Sports
- 10:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Senegal vs Perú | Amistoso
- 11:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Escocia vs Japón | Amistoso
- 11:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Canadá vs Islandia | Amistoso
- 11:30 | Patinaje artístico | Mundial de patinaje | Danza sobre hielo programa libre | Competencia | YouTube de Skating ISU
- 13:00 | Básquetbol | NBA | Milwaukee Bucks vs San Antonio Spurs | temporada regular | Prime Video
- 13:30 | Fútbol | Fecha FIFA | Estados Unidos vs Bélgica | Amistoso | ESPN
- 15:00 | Artes Marciales Mixtas | UFC Fight Night | Adesanya vs Pyfer (estelar) | Alexa Grasso | Paramount+
- 17:00 | Tenis | ATP Challenger Morelia Open | Final | Claro Sports
- 18:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Jugando Claro Previo México vs Portugal | Previo | Claro Sports
- 19:00 | Fútbol | Fecha FIFA | México vs Portugal | Amistoso | Canal 5, TUDN, Azteca 7
- 19:06 | Fútbol | Liga MX Femenil | Tijuana vs Chivas | Jornada 14 | FOX Sports, FOX One
- 21:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Jugando Claro Post México vs Portugal | Post | Claro Sports
- 23:00 | Fórmula 1 | Gran Premio de Japón | Carrera | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV
El domingo cierra el fin de semana con actividad en varias disciplinas, destacando la Etapa 7 de la Volta a Catalunya y una doble cartelera del automovilismo mexicano con la Trucks México Series y la Nascar México Series. En el fútbol, el amistoso entre Colombia y Francia forma parte de la Fecha FIFA, mientras que la NBA mantiene la acción con duelos como Celtics vs Hornets y Nuggets vs Warriors para completar la jornada.
- Domingo 29 de marzo
- 04:20 | Ciclismo | Volta a Catalunya 2026 | Etapa 7 | carrera por etapas | Claro Sports
- 11:20 | Automovilismo | Trucks México Series | Trucks México Series | Carrera | Claro Sports
- 13:30 | Automovilismo | Nascar México Series | Tuxtla Gutiérrez | Carrera | Claro Sports
- 14:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Colombia vs Francia | Amistoso | Claro Sports
- 16:00 | Básquetbol | NBA | Charlotte Hornets vs Boston Celtics | temporada regular | NBA TV
- 20:00 | Básquetbol | NBA | Denver Nuggets vs Golden State Warriors | temporada regular | NBA TV