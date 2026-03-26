México vs Portugal: el ensayo general para el Mundial 2026

El partido ante la selección portuguesa representa una última prueba para México como país organizador y como selección

La selección mexicana enfrentará a Portugal este sábado 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca, en un partido que va más allá de un simple amistoso. El encuentro representa una prueba integral tanto para el equipo dirigido por Javier Aguirre como para México en su papel como país organizador del Mundial 2026.

El duelo permitirá evaluar el nivel competitivo del Tricolor ante una de las selecciones más fuertes de Europa, en un contexto que simula la exigencia de una Copa del Mundo. Además, marcará el regreso de la selección al Coloso de Santa Úrsula tras su remodelación, en un escenario que será protagonista durante la justa mundialista.

A nivel organizativo, el partido también servirá como ensayo en temas clave como logística, seguridad y movilidad, aspectos fundamentales para recibir a miles de aficionados para la Copa del Mundo. Así, el México vs Portugal se convierte en una prueba general para lo que vivirá el país en el torneo más importante del fútbol.

Vasco Aguirre: ¿Más pruebas o certezas?

¿El Vasco seguirá con sus experimentos? | Imago7.

Una de las principales interrogantes gira en torno a Javier Aguirre y la decisión que tomará respecto a su alineación. El técnico podría optar por mostrar un equipo cercano al que debutaría en el Mundial 2026 o continuar con pruebas en busca de definir la lista final de convocados.

El partido ante Portugal llega en un momento clave, ya que el Tricolor aún tiene margen para experimentar. Jugadores que buscan un lugar definitivo podrían tener minutos importantes, sobre todo considerando posibles ausencias por lesión rumbo a la Copa del Mundo.

Además, el Estadio Azteca será un factor determinante para el Vasco, ya que permitirá medir la presión que pueden soportar sus futbolistas en un entorno similar al de una inauguración mundialista. Este contexto podría influir en la toma de decisiones del entrenador de cara al futuro inmediato.

Movilidad en la CDMX y alrededores del Estadio Azteca

La movilidad en la CDMX se pondrá a prueba este fin de semana. | Imago7.

El partido entre México y Portugal del 28 de marzo no solo marcará la reinauguración del Estadio Azteca, también funcionará como una prueba clave de movilidad rumbo al Mundial 2026. La alta expectativa por este encuentro anticipa una gran asistencia de aficionados, lo que obliga a planificar con anticipación los traslados hacia el inmueble ubicado al sur de la Ciudad de México.

Ante este escenario, el uso del transporte público se perfila como la mejor alternativa para llegar al estadio. Opciones como el Tren Ligero, autobuses desde distintos puntos de la Línea 2 del Metro o rutas del Metrobús desde Perisur y Villa Olímpica permitirán facilitar el acceso al Coloso de Santa Úrsula. Estas alternativas buscan reducir la carga vehicular y mejorar la experiencia de los asistentes.

El operativo también contempla un esquema de acceso controlado al estadio. Los ingresos estarán divididos según la zona de llegada, mientras que el último tramo deberá realizarse a pie debido a las restricciones en la llamada ‘Última milla’. Además, solo podrán ingresar a la zona quienes cuenten con boleto, lo que refuerza el control en los alrededores del inmueble.

En cuanto a la circulación, se aplicarán cierres parciales y totales en vialidades clave como Calzada de Tlalpan, Periférico, Santa Úrsula y Avenida del Imán. Desde las primeras horas del día habrá restricciones, que se intensificarán conforme se acerque el partido, permitiendo únicamente el paso a vehículos autorizados, residentes y servicios esenciales.

Para atender la demanda, las autoridades habilitarán servicios especiales como Park & Ride y rutas Ride desde distintos puntos de la ciudad, además de extender el horario del Metro, Metrobús y Tren Ligero hasta la 1:00 de la mañana. Todo este operativo busca no solo garantizar la movilidad durante el evento, sino también servir como ensayo general para la organización del Mundial 2026.

Ensayo de seguridad previo al Mundial

Operativo de seguridad en la CDMX. | Imago7.

La reapertura del Estadio Azteca con el partido entre México y Portugal se perfila como la primera gran prueba logística rumbo al Mundial 2026, con un operativo de seguridad sin precedentes en la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas, han diseñado un dispositivo integral para garantizar el orden, la seguridad y la movilidad durante el evento.

El plan, denominado ‘Estadio Seguro’ o ‘Plan Kukulkán’, contempla el despliegue de 10 mil 835 elementos de seguridad, incluyendo policías capitalinos y fuerzas federales como la Sedena, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad. Este operativo será el más grande implementado en un partido amistoso en la capital.

Además del personal, el dispositivo contará con una amplia infraestructura de vigilancia, que incluye 472 vehículos oficiales, 247 motopatrullas, ambulancias, grúas, drones tácticos y un helicóptero Cóndor para supervisión aérea. Dentro del estadio, 2 mil policías auxiliares estarán encargados de resguardar accesos, gradas y zona de cancha.

En el exterior, miles de elementos adicionales controlarán vialidades, realizarán cortes de tránsito y vigilarán los alrededores del inmueble. También se implementará un operativo especial contra la reventa de boletos, así como vigilancia reforzada en zonas turísticas y hoteleras, ante la alta afluencia esperada.

El operativo también contempla posibles escenarios de riesgo, como manifestaciones convocadas en redes sociales. Ante ello, las autoridades han preparado un plan de contención para evitar alteraciones al orden público. Este despliegue no solo busca garantizar el desarrollo del partido, sino también evaluar y fortalecer las capacidades de seguridad de cara al Mundial 2026.

En conjunto, el partido entre México y Portugal no solo será un evento deportivo, sino un ensayo integral rumbo al Mundial 2026, donde se pondrán a prueba la capacidad organizativa, la movilidad urbana y los protocolos de seguridad de la Ciudad de México. La magnitud del operativo refleja la importancia de este encuentro como antesala de la justa mundialista, dejando claro que el país busca garantizar una experiencia ordenada, segura y eficiente para millones de aficionados que llegarán en los próximos años.

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