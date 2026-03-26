Real Oviedo cumple 100 años: la historia de un club que nunca se rindió

Durante las décadas de 1930 y 1940 vivió una etapa dorada, consolidando un estilo ofensivo y valiente que marcó su identidad

El club conmemora una trayectoria de grandes retos y hazañas | Claro Sports

Por: Juan Pablo Roiz

En el corazón de Asturias, donde el fútbol se vive con intensidad, nació el 26 de marzo de 1926 el Real Oviedo, un equipo forjado a partir de la pasión y la resistencia. Surgido de la fusión entre el Stadium Ovetense y el Real Club Deportivo Oviedo, el conjunto carbayón logró abrirse paso rápidamente en el fútbol español. Durante las décadas de 1930 y 1940 vivió una etapa dorada, consolidando un estilo ofensivo y valiente que marcó su identidad.

Sin embargo, su historia también estuvo marcada por la adversidad. La Guerra Civil Española frenó su desarrollo y obligó al club a reinventarse desde sus bases, aunque con el paso del tiempo logró regresar a la Primera División, convirtiéndose en un rival respetado e incómodo. A lo largo de los años, el equipo atravesó momentos difíciles, incluyendo descensos y crisis económicas, siendo especialmente duro el inicio de los años 2000, cuando cayó hasta categorías no profesionales y estuvo al borde de desaparecer.

Pero en los momentos más críticos surgió su mayor fortaleza: su afición. Miles de seguidores dentro y fuera de España se movilizaron para salvar al club, generando un respaldo internacional que convirtió al Oviedo en símbolo de lucha. Ese impulso fue clave para recuperar la estabilidad, sumado al apoyo que llegó desde México, permitiendo su regreso al máximo circuito tras 24 años de ausencia.

Hoy, el Real Oviedo celebra un siglo de historia, orgullo y perseverancia. A 100 años de su fundación, el club conmemora una trayectoria llena de retos, hazañas y figuras que han construido su legado, reafirmando su lugar como una institución que nunca dejó de creer en sí misma.

En este recorrido centenario, el Real Oviedo también ha sido cuna de grandes futbolistas y momentos memorables que han quedado grabados en la memoria de su afición. El club ha sabido reinventarse generación tras generación, manteniendo viva su esencia competitiva y su identidad regional, incluso en los escenarios más complejos. Su estadio, el Carlos Tartiere, se ha convertido en un símbolo de esa conexión inquebrantable entre el equipo y su gente.

Mirando hacia el futuro, la institución continúa trabajando para consolidarse y aspirar a nuevos logros deportivos. Con una base sólida y el respaldo de una afición fiel, el Oviedo mantiene intacta la ilusión de regresar a los primeros planos del fútbol español, honrando su historia mientras escribe nuevos capítulos en una trayectoria que sigue inspirando dentro y fuera de Asturias.

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