James Rodríguez y Luka Modric, un reencuentro emotivo en la fecha FIFA

Después de varios años en el Real Madrid, los ’10’ de Colombia y Croacia se vuelven a encontrar en un duelo de preparación rumbo al Mundial.

James Rodríguez y Luka Modric | REUTERS

Falta muy poco para el Mundial 2026. En las jornadas FIFA, una de las últimas previo a la cita orbital, sin duda el duelo entre Colombia y Croacia acapara miradas. La ‘Tricolor’ se medirá ante uno de los equipos más rendidores en el último tiempo si de citas orbitales se habla. Entre un subcampeonato y otro tercer puesto, el elenco dirigido por Zlatko Dalic tendrá el último baile de varios referentes.

Se trata de un encuentro con cierta carga emotiva para los dos principales referentes. James Rodríguez, el histórico ’10’ del combinado nacional, será rival de Luka Modric, quien fue un compañero de varias batallas en el Real Madrid tiempo atrás. ¿El denominador común? Será el último Mundial para los dos, la oportunidad clave para engrandecer la huella de ambas carreras.

Son dos contextos distintos en los que llegan ambos al partido en Orlando este jueves 26 de marzo a las 6:30 de la tarde (hora COL). James, recién llegado a Estados Unidos, apenas ha sumado dos ratos de partidos al servicio del Minnesota United. Le costó entrar en el rodaje por cuestiones de visado y una pequeña lesión, pero logró entrar en el ruedo y, hay que decirlo, no llega en su momento ideal al partido.

Del otro lado, Luka Modric ha demostrado ser un jugador inoxidable. A sus 40 años de edad, demostró ser quizá el volante más importante de la Serie A en Italia con el Milan. Salió del Real Madrid hace poco, recalando en el ‘Rossonero’ para llegar a la actual suma de 31 juegos disputados, dos goles y tres asistencias.

James Rodríguez y Luka Modric, el reencuentro

Después de convivir en el Real Madrid y participar juntos, los ’10’ se citan en un partido de selecciones. Ambos estuvieron juntos en un total de 66 partidos, que se amplían en 49 triunfos, 8 empates y 9 derrotas. De hecho el cucuteño marcó dos goles con asistencias del croata.

La historia en el ‘Merengue’, para ambos, fue muy distinta. Modric se acentuó durante 13 temporadas en una de las épocas ganadoras más importantes del club ibérico. Se convirtió en el jugador más laureado en la historia de la institución, pues llegó al umbral de los 28 títulos (6 Champions League). El mediocampo con Toni Kroos y Casemiro pasó a ser uno de los más importantes en la historia del fútbol.

En cuanto al ’10’, brilló en su primera temporada al máximo, pero después fue relegado en el banquillo sin mayor protagonismo. Entre algunas cesiones y una salida definitiva a la Premier League, James no tuvo un paso tan recordado. Nadie le quita, de todos modos, que portó la ’10’ del equipo más importante del mundo.

El balance final fue de 35 goles y 42 asistencias, nada mal en 125 partidos oficiales. Así las cosas, el duelo de colombianos y croatas tendrá un tinte de nostalgia para los dos referentes. Sin pensarlo, piezas determinantes en la historia reciente de ambos países.

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