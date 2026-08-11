Giro de 180 grados: Ewil Murillo se queda en Santa Fe

Los exámenes médicos que presentó Ewil Murillo para incorporarse al Ceará de Brasil no convencieron al conjunto brasileño y su fichaje fue cancelado.

Ewil Murillo ya fue inscrito en Santa Fe | Vizzor

La novela de Ewil Murillo llegó a su final. El mediocampista de 26 años jugó por última vez en Independiente Santa Fe el 22 de febrero. Luego, sufrió una fuerte lesión en sus menisco externo de la rodilla derecha, que lo terminó llevando al quirófano y marginándolo por varios meses de las canchas.

En su regreso a los trabajos con el primer campeón del Fútbol Profesional Colombiano, encontró un equipo completamente consolidado y Pablo Repetto no lo tuvo en cuenta. De hecho, para este segundo semestre del 2026, el futbolista que tiene contrato vigente con Santa Fe hasta diciembre de 2027, fue utilizado como defensa central y no como volante. Una muestra de que no iba a estar dentro de los planes del uruguayo en el ‘león’.

Con ese contexto, la directiva ‘cardenal’ empezó a recibir ofertas por Ewil Murillo. Una de las que dejó satisfecho tanto al club como al deportista fue la del club Ceará de Brasil. El equipo de la Serie B del Brasileirao estableció contacto con Independiente Santa Fe para hacerse con el mediocampista de 26 años en condición de préstamo por seis meses y con opción de compra.

Ewil Murillo, de estar en Brasil a volver a Bogotá

Así las cosas, todo estaba listo para que el jugador de Independiente Santa Fe se sumara a las filas del club de la Segunda División del Fútbol de Brasil. El pasado jueves 6 de agosto, Ewil Murillo aterrizó en suelo brasileño para cumplir con los exámenes médicos y concretar su llegada al Ceará.

No obstante, minutos después todo daría un giro de 180 grados. Los exámenes médicos dictaminaron que el mediocampista colombiano iba a estar disponible para la competencia en 15-20 días y eso no convenció al club de Brasil. Razón por la cual Ceará se bajó del negocio y Ewil tuvo que regresar a la capital de la república.

Este pasado lunes 10 de agosto fue el último día para que los clubes del Fútbol Profesional Colombiano inscribieran jugadores con contrato para este segundo semestre del 2026 e Independiente Santa Fe aprovechó la coyuntura para confirmar entonces la presencial del volante en su plantilla. Con la camiseta del ‘león’, Murillo ha disputado más de 50 partidos, ha anotado cuatro goles, otorgado una asistencias y celebrado dos títulos.

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