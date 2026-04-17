River vs Boca en vivo: horario y dónde ver la jornada 15 de la Liga Argentina 2026

River Plate enfrenta a Boca Juniors este domingo en el Monumental por la jornada 15 de la Liga Argentina 2026. Con River como favorito, será un Superclásico crucial

Partidos en vivo: River vs Boca | Claro Sports

River Plate y Boca Juniors vuelven a cruzarse este domingo 19 de abril en el Estadio Mâs Monumental, en un Superclásico que corresponde a la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. El encuentro está programado para las 17:00 horas de Argentina, por lo que en el centro de México será a las 14:00 horas.

El equipo millonario llega mejor colocado en el torneo y con mejor inercia reciente. River aparece segundo de la Zona B con 26 puntos y marca de 8 triunfos, 2 empates y 3 derrotas, además de registrar cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos de liga. En la fecha anterior derrotó 2-0 a Racing, resultado que lo confirmó como uno de los equipos más sólidos del Apertura.

Boca, por su parte, arriba cuarto de la Zona A con 21 unidades, luego de firmar 5 victorias, 6 empates y 2 derrotas en 13 compromisos. El Xeneize igualó 1-1 con Independiente en la fecha 14, aunque se mantiene en zona de clasificación y además viene de una semana positiva en el plano internacional, algo que también eleva el nivel emocional con el que aterriza en Núñez.

El historial reciente muestra una serie pareja, pero con ligera ventaja de Boca en el conteo global. En los últimos cinco enfrentamientos, Boca ganó dos, River ganó dos y empataron uno; además, en el balance histórico de partidos oficiales, se registran 265 Superclásicos, con 93 triunfos de Boca, 88 de River y 84 empates. El antecedente más reciente fue el 2-0 de Boca del 9 de noviembre de 2025 en La Bombonera.

Horario y dónde ver River vs Boca el partido de la jornada 15 de la Liga Argentina 2026?

El Superclásico se jugará el domingo 19 de abril en el Monumental a las 17:00 de Argentina. Para el público argentino, la transmisión está anunciada por ESPN Premium y TNT Sports. Para el resto de Latinoamérica, ESPN publica la cobertura por Disney+. Para México, la referencia más segura es buscarlo dentro de la oferta en vivo de Disney+.

Alineaciones probables del River vs Boca

River perfila un once con Santiago Beltrán en el arco; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña en defensa; Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Tomás Galván y Kendry Páez en medio campo; y una dupla ofensiva con Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Boca, en tanto, apunta a salir con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes y Tomás Aranda; con Miguel Merentiel y Adam Bareiro en ataque. En la previa también aparecen ausencias importantes: Agustín Marchesín, Carlos Palacios, Edinson Cavani y Rodrigo Battaglia, lo que condiciona la elección final de Claudio Úbeda.

Antecedentes y últimos resultados del River vs Boca en la Liga Argentina

Los últimos cinco cruces entregan una muestra clara de lo cerrado que suele ser este partido. Boca ganó el más reciente por 2-0 el 9 de noviembre de 2025; antes, River se impuso 2-1 el 27 de abril de 2025 y 1-0 el 21 de septiembre de 2024; mientras que en la Copa de la Liga 2024, Boca ganó 3-2 el 21 de abril y ambos empataron 1-1 el 25 de febrero. Es decir, tres de los cinco choques más recientes se resolvieron por un gol o terminaron igualados, una señal de lo apretado que suele ser el Superclásico.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del River vs Boca y cuánto paga?

Según caliente.mx al momento de la consulta, River Plate sale como favorito para llevarse el Superclásico. La victoria del cuadro millonario paga +114, el empate +215 y el triunfo de Boca Juniors +270. La lectura es clara: la localía, la mejor posición en la tabla y la racha reciente inclinan la balanza hacia River, aunque la diferencia no es lo bastante amplia como para descartar un partido cerrado o incluso una igualada.

Todo apunta a un Superclásico de máxima tensión y con peso real en la tabla. River llega con mejores números y con el envión de sus últimas victorias, pero Boca trae una base competitiva que le permite sostenerse en zona alta de su grupo y presentarse con argumentos en una cita que casi nunca responde a la lógica previa. Si el local impone ritmo y controla la mitad de la cancha, parte con ventaja; si Boca logra ensuciar el desarrollo y llevar el juego a la fricción, el duelo puede cambiar por completo.

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