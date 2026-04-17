Kroos asegura que el Barcelona no va a ganar la Champions con su estilo de juego actual

El alemán analiza la eliminación del Barcelona en Champions, criticando su defensa expuesta y pronosticando que sin cambios no ganarán el torneo

El exjugador merengue fue críitico con los azulgranas | Imago7

Toni Kroos volvió a opinar sobre el Barcelona tras la eliminación azulgrana en la Champions League y dejó una lectura que mezcla contexto, análisis táctico y una postura personal marcada por su pasado en el Real Madrid. El exmediocampista alemán habló en Luppen TV sobre la serie ante el Atlético de Madrid, reconoció que el Barça ofreció mejores pasajes de juego, pero al mismo tiempo insistió en que su forma de defender sigue siendo un límite real cuando compite en una eliminatoria de máximo nivel.

En su análisis, Kroos no se quedó solo con el resultado ni con la expulsión que condicionó la eliminatoria, sino que volvió sobre una idea que ya había expresado antes: el Barcelona se expone demasiado atrás y eso, en su opinión, termina pesando en la pelea por la Champions. A partir de ahí, el alemán repartió observaciones sobre el Atlético, sobre el equipo blaugrana y sobre lo que él cree que puede pasar con ambos en lo que resta del torneo.

Kroos no escondió su preferencia en la eliminatoria

Kroos dejó claro desde el inicio que su lectura de la serie también pasa por su vínculo con el Real Madrid. El alemán no quiso disfrazar su preferencia. “¿No podían perder los dos? Por los 10 años que estuve en el Madrid no quiero que gane ninguno, pero si tenía que ir con uno, mejor con el Atleti, porque el año que viene no tendrán las mismas opciones de ganar. No odio a ninguno de los dos, pero por el cariño al Madrid prefiero que no ganen”.

Aun con ese punto de partida, Kroos también se atrevió a poner en duda el verdadero alcance del Atlético en la recta final del torneo. Para el exjugador madridista, avanzar a semifinales no convierte al conjunto rojiblanco en el principal favorito. “Es solo una opinión personal, pero creo que el Atlético de Madrid no va a ganar la Champions. Hay equipos en la competición que juegan mejor que ellos”. Su argumento, más que descalificar la serie que hizo el equipo de Diego Simeone, apunta a que todavía ve rivales con una propuesta más fuerte para levantar el título.

Ese comentario también ayuda a entender que Kroos no vio la clasificación del Atlético como una muestra de superioridad total sobre el Barcelona. Su lectura fue más específica: el Atleti supo sacar provecho del contexto de la eliminatoria, manejar la ventaja conseguida previamente y competir mejor en un escenario que se volvió favorable a partir de la expulsión y del oficio defensivo que suele mostrar en cruces de este tipo.

La crítica de Kroos al modelo defensivo del Barcelona

Al entrar al análisis del cruce, Kroos reconoció que el Barcelona dejó mejores sensaciones con la pelota y que, para él, el cuadro culé había mostrado argumentos para pensar en un desenlace distinto. “Creo que el Barça era mejor equipo, pero cuando pasas tanto tiempo con un jugador menos es muy difícil. El Atleti siempre sabe defender muy bien el resultado y con la ventaja de la ida, más la expulsión, tuvo mucha ventaja para poder pasar a semifinales”. En esa idea, el alemán concede que el Barça tuvo tramos superiores, pero entiende que el partido quedó inclinado por las circunstancias de la serie.

Sin embargo, la parte más dura de su análisis llegó cuando explicó por qué, a su juicio, estas situaciones no son casualidad. Kroos conectó la expulsión, los espacios y la exposición defensiva del Barcelona como parte de un mismo problema estructural, al afirmar que “Cuando defiendes de esa manera y dejas tantos espacios atrás te pueden pasar estas cosas, incluidas las expulsiones para evitar un mano a mano con el portero. La defensa del Barça está muy expuesta. El año pasado les pasó con el Inter y este año con el Atleti. Como ya dije, si no cambian la forma de jugar así, no van a ganar una Champions”.

La declaración resume el eje central de su postura: Kroos no cuestiona tanto la calidad futbolística del Barcelona como el equilibrio con el que intenta sostenerla. Para el alemán, el problema no está en atacar, asumir riesgos o proponer partidos abiertos, sino en hacerlo sin una red suficiente detrás cuando enfrente hay rivales preparados para castigar cada pérdida y cada espacio a la espalda.

Por eso, su conclusión golpea directamente una discusión que ya acompaña al Barcelona en Europa. El equipo puede ser dominante por momentos y hasta parecer superior en varios pasajes, pero Kroos considera que ese modelo no le alcanzará para ser campeón si no corrige su fragilidad atrás. Más que una provocación aislada, su mensaje fue una advertencia: en la Champions, el margen de error es mínimo, y el Barça, según su visión, sigue dejando demasiado abierto ese margen.

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