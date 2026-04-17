Un ranking que preocupa: la Liga BetPlay lidera un incómodo ranking mundial

Un estudio del CIES Football Observatory reveló un dato preocupante para Colombia: la Liga BetPlay es la que menor porcentaje de minutos para futbolistas extranjeros registra a nivel global, en medio de una tendencia regional similar.

Clásico en la Liga BetPlay Dimayor | VizzorImage.

La liga de fútbol colombiana vuelve a quedar en el centro del debate internacional, esta vez por un dato que enciende las alarmas sobre su estructura competitiva y su proyección global. Más allá de las habituales críticas al bajo tiempo efectivo de juego en el rentado nacional, un reciente informe del CIES Football Observatory ubica a la Liga BetPlay en una posición incómoda dentro de un análisis que abarcó 50 campeonatos de primera división en todo el mundo.

El estudio revela que el fútbol colombiano es el que menor porcentaje de minutos disputados por jugadores extranjeros registra a nivel global, con un promedio de apenas 14,9%. Este registro no solo la coloca en el último lugar del ranking, sino que además la sitúa por debajo de ligas como la de Japón (15,1%), donde históricamente la participación de futbolistas foráneos también ha sido reducida.

El podio de este listado tiene un fuerte sello sudamericano. Argentina aparece en el tercer lugar con un 15,5% de participación de extranjeros, seguida por Uruguay con 20,4% y Paraguay con 21,4%, lo que confirma que la tendencia regional es de plantillas mayoritariamente locales. En ese contexto, la situación de la Liga BetPlay refleja una dinámica común en Sudamérica, pero llevada al extremo en el caso colombiano.

Más allá del dato puntual sobre los jugadores extranjeros, la medición vuelve a poner sobre la mesa una discusión más amplia sobre la competitividad del fútbol colombiano. Distintos centros de análisis, incluido el propio CIES, han señalado reiteradamente que la Liga BetPlay es una de las competiciones con menor tiempo efectivo de juego en el mundo, un aspecto que afecta su ritmo y su atractivo internacional.

Una de las causas recurrentemente señaladas está en el manejo arbitral de los partidos. La alta cantidad de interrupciones por infracciones menores y la tendencia a sancionar “faltitas” en acciones que en otras ligas continúan, generan un juego más fragmentado. Esto no solo reduce la fluidez del espectáculo, sino que también condiciona a los futbolistas a un estilo de competencia distinto al que enfrentan en torneos internacionales.

Ese hábito termina pasando factura cuando los equipos colombianos compiten en escenarios como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, donde el criterio arbitral suele ser más permisivo y el ritmo de juego más intenso. La adaptación, en muchos casos, se convierte en una dificultad recurrente para los clubes del país.

En ese sentido, el diagnóstico apunta a la necesidad de una revisión estructural del fútbol colombiano, especialmente en materia de unificación de criterios arbitrales y manejo disciplinario. La Liga BetPlay enfrenta así un reto de fondo: elevar su nivel de competitividad no solo desde lo técnico, sino también desde la forma en que se interpreta y se permite el juego dentro del campo.

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