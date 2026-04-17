México vs Brasil, en vivo: horario, alineaciones probables y dónde ver el partido de leyendas

Ronaldinho será uno de los invitados especiales para el partido de leyendas entre la selección mexicana y Brasil que se jugará en el Estadio Azteca

¿Dónde ver en vivo online el México vs Brasil de leyendas? | Claro Sports

El recién renovado Estadio Azteca se prepara para vivir una noche especial este 19 de abril con el esperado México vs Brasil, un partido que reunirá a leyendas de ambas selecciones en un homenaje al fútbol mundial. Más allá del resultado, el encuentro destaca por su carga emocional, al ofrecer a la afición mexicana la oportunidad de reencontrarse con figuras que marcaron época y dejaron huella en la historia del balompié internacional.

En la cancha brillarán nombres como Rafael Márquez, Andrés Guardado, Cuauhtémoc Blanco, Antonio Naelson ‘Sinha’, así como íconos brasileños de la talla de Ronaldinho, Kaká, Adriano y Marcelo. Con este cartel de lujo, el evento no solo promete emociones intensas, sino que también servirá como un ensayo significativo para el estadio rumbo al Mundial de 2026, donde el inmueble será una de las sedes clave del torneo.

¿Cuándo y a qué hora se juega el partido de leyendas en el Estadio Azteca?

El encuentro de leyendas entre México y Brasil se disputará el próximo domingo 19 de marzo en el Estadio Azteca, con inicio programado a las 17:00 horas del Centro de México. El partido reunirá a figuras históricas de ambas selecciones en un escenario emblemático, lo que añade un valor especial tanto para los protagonistas como para los aficionados que asistirán al recinto.

Este partido será uno de los primeros que alberga el Coloso de Santa Úrsula tras su renovación, en el contexto de su preparación para convertirse en el primer estadio en recibir tres ediciones de la Copa del Mundo. Por ello, el evento funcionará como un ensayo relevante de cara a la justa internacional que se celebrará en el verano.

¿Quién transmite en vivo el partido de leyendas en el Estadio Azteca y dónde ver por TV y online?

Recuerda que en Claro Sports podrás seguir la información más destacada de todo lo que ocurra en el partido de leyendas entre México y Brasil, con cobertura puntual, análisis y el respaldo del trabajo de nuestro equipo de expertos, que dará seguimiento a cada momento relevante dentro y fuera de la cancha. En cuanto a la transmisión, TUDN será la señal encargada de llevar este encuentro a la televisión tanto en México como en los Estados Unidos, por lo que los aficionados tendrán distintas opciones para no perderse este esperado duelo.

Ronaldinho estará en el México vs Brasil de leyendas | Imago7

Convocados de México y Brasil y posibles alineaciones para el partido de leyendas

Con el paso de los últimos días, comenzaron a definirse las listas de convocados para el esperado partido de leyendas entre el Tricolor y el Scratch du Ouro, con una generación de futbolistas que marcó época, principalmente durante la década de los 90 y los primeros años de los 2000. La convocatoria ha despertado gran interés entre los aficionados, quienes ven en este encuentro una oportunidad única para revivir rivalidades históricas y disfrutar nuevamente del talento de figuras que dejaron huella en el fútbol internacional.

Aunque todavía no se ha confirmado una alineación titular, como suele ocurrir en este tipo de exhibiciones, todo apunta a que habrá rotación constante para que cada uno de los invitados tenga participación en el terreno de juego. Más allá del resultado, la idea será mantener un ambiente festivo y nostálgico con algunos de los referentes de la historia de ambos equipos.

México Leyendas

Oswaldo Sánchez

Gerardo Torrado

Luis Roberto Alves ‘Zague’

Miguel Layún

Cuauhtémoc Blanco

Francisco Palencia

Ricardo Osorio

Andrés Guardado

Adolfo ‘Bofo’ Bautista

Ramón Morales

Jesús Corona

Braulio Luna

Rafa Márquez

Oribe Peralta

Pável Pardo

Carlos Salcido

Jared Borgetti

Francisco ‘Maza’ Rodríguez

Antonio Naelson ‘Sinha’

DT: Miguel Herrera

Brasil Leyendas

Djalminha

Julio César

Adriano

Anderson Polga

Kaká

Heurelho Gomes

Marcelo

Müller

Ronaldinho

Edílson

Amaral

Maicon

Lúcio

Gilberto Silva

Giovanni Silva

Paulo Sérgio

Edmílson

Juninho Paulista

Aldair

DT: Jairzinho

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