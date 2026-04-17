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Posibles alineaciones del Tolima vs Deportivo Pereira por la Liga BetPlay 2026-I

Publicado por Sebastian Vallejo

El ‘Pijao’ espera asegurar su clasificación ante el colero del campeonato.

Tolima vs Pereira
Tolima y Pereira se ven las caras en Ibagué | Claro Sports

Partido importante por la antepenúltima fecha de la Liga BetPlay. El Deportes Tolima, en casa, busca retornar a la victoria tras cuatro partidos sin lograrlo en todo concepto. No ha sido muy positivo el balance, pero igualmente tiene altas posibilidades de sentenciar su tiquete a la siguiente fase.

Para evitar más enredos, se le viene por delante el Pereira. Los ‘Matecañas’, últimos y sumergidos en una crisis total, planean dar el batacazo y conseguir la primera victoria en lo corrido del torneo.

Posible alineación del Deportes Tolima para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Tolima: Luis Marquinez; Jherson Mosquera, Yordan Osorio, Juan José Mera, Junior Hernández; Cristian Trujillo, Brayan Rovira; Juan Pablo Torres, Jersson González, Adrián Parra y Luis Sandoval. DT: Lucas González.

Posible alineación del Deportivo Pereira para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Pereira: Jorge Martínez; Walmer Pacheco, Richard Rentería, Sebastián Urrea, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Nicolás Rengifo, Miguel Aguirre; Sebastián Acosta, Jhon Largacha y Yuber Quiñones, DT: Arturo Reyes.

¿Cómo y dónde ver al Tolima vs Pereira por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, válido por la fecha 17, tendrá su pitazo inicial en el Manuel Murillo Toro este sábado 18 de abril a las 6:10 de la tarde. Tanto Win Sports, como Win+ Fútbol, ofrecerán las emociones del compromiso, además de Win Play vía streaming.

Últimos partidos del Deportes Tolima

  • 14.04.2026 | Nacional 3-1 Deportes Tolima | Copa Libertadores (fecha 2).
  • 10.04.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Deportes Tolima | Fecha 16.
  • 07.04.2026 | Deportes Tolima 0-0 Universitario | Copa Libertadores (fecha 1).
  • 04.04.2026 | Deportes Tolima 2-2 Santa Fe | Fecha 10 (reprogramado).
  • 31.04.2026 | Deportes Tolima 4-1 Águilas Doradas | Fecha 15.

Últimos partidos del Deportivo Pereira

  • 10.04.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Once Caldas | Fecha 16.
  • 06.04.2026 | Deportivo Pereira 2-3 Alianza | Fecha 6 (reprogramado).
  • 02.04.2026 | Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Pereira | Fecha 15.
  • 28.03.2026 | Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira | Fecha 14.
  • 24.03.2026 | Deportivo Pereira 2-2 Cúcuta Deportivo | Fecha 13.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

  • Árbitro central: Carlos Ortega (Bolívar).
  • Asistente 1: Jhon Gallego (Caldas).
  • Asistente 2: Brayan González (Santander).
  • Cuarto árbitro: Andrés Nieto (Tolima).
  • VAR: David Rodríguez (Bogotá).
  • AVAR: Daniel Alzate (Caldas).

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