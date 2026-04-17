Posibles alineaciones del Tolima vs Deportivo Pereira por la Liga BetPlay 2026-I

El ‘Pijao’ espera asegurar su clasificación ante el colero del campeonato.

Tolima y Pereira se ven las caras en Ibagué | Claro Sports

Partido importante por la antepenúltima fecha de la Liga BetPlay. El Deportes Tolima, en casa, busca retornar a la victoria tras cuatro partidos sin lograrlo en todo concepto. No ha sido muy positivo el balance, pero igualmente tiene altas posibilidades de sentenciar su tiquete a la siguiente fase.

Para evitar más enredos, se le viene por delante el Pereira. Los ‘Matecañas’, últimos y sumergidos en una crisis total, planean dar el batacazo y conseguir la primera victoria en lo corrido del torneo.

Posible alineación del Deportes Tolima para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Tolima: Luis Marquinez; Jherson Mosquera, Yordan Osorio, Juan José Mera, Junior Hernández; Cristian Trujillo, Brayan Rovira; Juan Pablo Torres, Jersson González, Adrián Parra y Luis Sandoval. DT: Lucas González.

Posible alineación del Deportivo Pereira para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Pereira: Jorge Martínez; Walmer Pacheco, Richard Rentería, Sebastián Urrea, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Nicolás Rengifo, Miguel Aguirre; Sebastián Acosta, Jhon Largacha y Yuber Quiñones, DT: Arturo Reyes.

¿Cómo y dónde ver al Tolima vs Pereira por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, válido por la fecha 17, tendrá su pitazo inicial en el Manuel Murillo Toro este sábado 18 de abril a las 6:10 de la tarde. Tanto Win Sports, como Win+ Fútbol, ofrecerán las emociones del compromiso, además de Win Play vía streaming.

Últimos partidos del Deportes Tolima

14.04.2026 | Nacional 3-1 Deportes Tolima | Copa Libertadores (fecha 2).

10.04.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Deportes Tolima | Fecha 16.

07.04.2026 | Deportes Tolima 0-0 Universitario | Copa Libertadores (fecha 1).

04.04.2026 | Deportes Tolima 2-2 Santa Fe | Fecha 10 (reprogramado).

31.04.2026 | Deportes Tolima 4-1 Águilas Doradas | Fecha 15.

Últimos partidos del Deportivo Pereira

10.04.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Once Caldas | Fecha 16.

06.04.2026 | Deportivo Pereira 2-3 Alianza | Fecha 6 (reprogramado).

02.04.2026 | Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Pereira | Fecha 15.

28.03.2026 | Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira | Fecha 14.

24.03.2026 | Deportivo Pereira 2-2 Cúcuta Deportivo | Fecha 13.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Carlos Ortega (Bolívar).

Carlos Ortega (Bolívar). Asistente 1: Jhon Gallego (Caldas).

Jhon Gallego (Caldas). Asistente 2: Brayan González (Santander).

Brayan González (Santander). Cuarto árbitro: Andrés Nieto (Tolima).

Andrés Nieto (Tolima). VAR: David Rodríguez (Bogotá).

David Rodríguez (Bogotá). AVAR: Daniel Alzate (Caldas).

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