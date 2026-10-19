El principal rival de Gilberto Mora: el historial de lesiones de la esmeralda mexicana

Gilberto Mora se ha perdido poco más de 100 días en el último año por tres lesiones, un aspecto que podría ser fundamental en su formación

Las lesiones de Gilberto Mora | Imago7

Gilberto Mora acumula poco más de 100 días sin jugar durante el último año debido al acumulado de tres lesiones y, aunque su historial de problemas físicos todavía es corto para una de las grandes promesas del fútbol mexicano, sus últimas molestias en el tobillo izquierdo llegaron en medio del supuesto interés de equipos del fútbol europeo.

La proyección meteórica del futbolista de 18 años llegó durante la última Copa del Mundo, que se celebró en México, Estados Unidos y Canadá. Su nombre apareció en publicaciones internacionales al ser reconocido como una de las promesas de este deporte debido a su madurez y a las habilidades que le permiten dominar el mediocampo tanto con Tijuana como con la Selección Mexicana.

‘Morita’, apodo que ha recibido por el cariño de la afición del Tricolor, nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su debut ocurrió el 18 de agosto de 2024, con apenas 15 años, tras recibir la confianza de Juan Carlos Osorio, entonces técnico de los Xolos de Tijuana. A partir de ese momento, se hizo de un puesto no solo en el equipo fronterizo, sino también en el conjunto nacional.

Gilberto Mora y su posible fichaje por un equipo europeo

El nombre del futbolista mexicano ha sido vinculado en diferentes momentos con equipos como el Liverpool, Arsenal, Manchester United, Barcelona, Real Madrid y Borussia Dortmund, entre una interminable lista de clubes. Sin embargo, su posible venta por parte de los Xolos de Tijuana se mantiene en suspenso, principalmente porque saltó a la fama sin ser mayor de edad.

El artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores prohíbe los traspasos internacionales de futbolistas menores de 18 años, una regla que contempla algunas excepciones que no aplicaron al caso específico de Gilberto Mora. Los rumores aumentaron conforme se acercó su mayoría de edad y, ahora ya con 18 años cumplidos, la situación dentro del equipo se ha mantenido hermética. La próxima ventana de fichajes será en el invierno de 2027. Los registros suelen abrirse entre principios de enero y principios de febrero en las principales ligas de Europa, un lapso que será fundamental para conocer si algún equipo decide lanzarse a la ofensiva para comprar la carta del jugador, quien tiene contrato con los Xoloitzcuintles de Tijuana hasta el verano de 2029.

Las lesiones de Gilberto Mora: más de 100 días sin jugar

Sin embargo, antes de pensar en dar el salto al fútbol europeo, el jugador primero deberá recuperar el 100 por ciento de su estado físico, pues se encuentra en plena recuperación de una lesión de tobillo y de una inflamación de cadera que lo obligó a abandonar la última concentración de la Selección Mexicana.

Al corte de este 19 de octubre, Gilberto Mora suma 106 días sin actividad tras haber sufrido tres lesiones desde octubre de 2025. La situación no parece preocupante, sobre todo porque el jugador mexicano todavía se encuentra en proceso de formación. El primer problema ocurrió a finales del año pasado, cuando sufrió una fractura de mano que lo mantuvo fuera durante 17 días. El momento más complicado llegó antes del Mundial de 2026, tras una pubalgia que duró alrededor de 70 días, mientras que el último problema se registró el pasado 1 de octubre.

Historial de lesiones de Gilberto Mora | Claro Sports

Un informe de nuestro reportero de Claro Sports, Emor Villa, publicado el pasado 16 de octubre, señala que existe una preocupación futbolística en el entorno de Sebastián Abreu, técnico de los Xolos de Tijuana, por la ausencia de Gilberto Mora durante las últimas semanas. Esto se debe a que el cuadro fronterizo suma cinco partidos de Liga MX sin victoria; el último triunfo llegó con un doblete de Morita ante los Pumas de la UNAM.

La preocupación del Loco Abreu pone en perspectiva la importancia que tiene el mediocampista en el funcionamiento de los Xolos, aunque el equipo ha mantenido una postura tranquila por las lesiones de su futbolista. El entrenador uruguayo ha dicho públicamente que su jugador no es reemplazable, sobre todo por la libertad que tiene el ‘10’ en el mediocampo. El último reporte de Emor Villa indica que Gilberto Mora no solo tendría un problema en el tobillo y una inflamación de cadera, sino también una dolencia en la ingle, aunque ya se encontraría en trabajos de rehabilitación con la institución de Tijuana. La explicación sería, según información de médicos profesionales, que su crecimiento muscular avanzaría más rápido que el de sus huesos, una situación que le estaría pasando factura a la esmeralda mexicana.