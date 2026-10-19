James, Cuadrado, Juanfer y Jackson: ¿Quién ha respondido mejor en lo que va de la Liga BetPlay 2026-II?

La Liga BetPlay 2026-II reúne grandes figuras del fútbol colombiano. Analizamos el rendimiento de James, Cuadrado, y Juanfer y quién ha respondido mejor a las expectativas. Martínez no ha jugado con el DIM.

Los mejores fichajes en la liga colombiana | Chat GPT/VizzorImage.

La Liga BetPlay Dimayor 2026-II reunió a varias figuras que elevaron las expectativas de los aficionados con su llegada al fútbol colombiano. James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero y Jackson Martínez protagonizaron algunos de los movimientos más llamativos del semestre, con la misión de aportar experiencia, jerarquía y talento a Atlético Nacional, Millonarios e Independiente Medellín. Con el torneo en marcha, sus actuaciones empiezan a ofrecer pistas sobre quién ha respondido mejor a las expectativas.

Más allá de los nombres y la trayectoria internacional, la diferencia entre estos refuerzos está en la continuidad y el impacto real dentro del campo. Las asistencias, la participación en las jugadas de gol, los minutos disputados y la capacidad para influir en el funcionamiento colectivo son factores clave para determinar quién ha rendido por encima de los demás. Bajo esos criterios, el análisis debe tener en cuenta tanto las actuaciones destacadas como las dificultades físicas y la adaptación que todavía afrontan algunas de estas figuras.

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James Rodríguez y Cuadrado, protagonistas en sus equipos

James Rodríguez llegó a Atlético Nacional con la responsabilidad de liderar la generación de juego del conjunto verdolaga. En sus primeras presentaciones ha dejado muestras de su calidad y capacidad para marcar diferencias en el último tercio del campo. Según reportes de octubre, el volante ya había disputado cuatro partidos con el equipo antioqueño y participado directamente en dos goles, cifras que respaldan su influencia ofensiva. Su actuación ante Junior, en la victoria 3-1 del primero de octubre, fue especialmente destacada, pues además de ser titular recibió la cinta de capitán.

James Rodríguez, capitán de Atlético Nacional | VizzorImage.

Por su parte, Juan Guillermo Cuadrado empieza a ganar protagonismo con Millonarios, donde su experiencia internacional representa un valor agregado para el equipo capitalino. Aunque su participación en el campeonato ha sido más limitada, el experimentado futbolista tuvo una actuación sobresaliente en la goleada 4-1 frente a Jaguares, disputada el 17 de octubre. Cuadrado aportó una asistencia y fue uno de los protagonistas de una noche especial para el conjunto embajador, que regresó a El Campín con una victoria contundente. Su capacidad para jugar por diferentes sectores y desequilibrar en el uno contra uno puede convertirlo en una pieza determinante para lo que resta del semestre.

Juan Guillermo Cuadrado jugando con Millonarios | VizzorImage.

Juanfer Quintero y Jackson Martínez, dos apuestas del DIM

En Independiente Medellín, Juan Fernando Quintero regresó como uno de los grandes nombres del mercado y rápidamente asumió un papel importante en la creación de juego. Su zurda, visión y capacidad para encontrar pases decisivos son atributos que le permiten cambiar el ritmo de los partidos. En sus primeras cuatro presentaciones, el mediocampista registró tres asistencias, de acuerdo con un balance publicado en septiembre. Sin embargo, su continuidad se ha visto condicionada por una lesión muscular, por lo que su reto pasa por recuperar la regularidad y sostener su influencia durante el tramo decisivo del campeonato.

La situación de Jackson Martínez es diferente. El delantero regresó al Independiente Medellín rodeado de ilusión por su historia con el club y por el recuerdo de sus goles en el fútbol colombiano. No obstante, su fichaje también representa una apuesta que necesita tiempo: el atacante llevaba cerca de seis años sin disputar un partido profesional, una circunstancia que hace especialmente importante su adaptación física y competitiva. Por eso, su rendimiento no puede medirse con los mismos criterios que el de jugadores que ya acumulan minutos y participaciones directas en goles. Su principal desafío es recuperar ritmo, ponerse a punto y demostrar que todavía puede aportar en el frente de ataque. Empezar a sumar minutos con el Poderoso.

¿Cuál de las estrellas ha respondido mejor?

Al comparar el impacto inicial, James Rodríguez cuenta con argumentos importantes por su participación directa en goles y su influencia en el juego de Atlético Nacional. Cuadrado, entretanto, dejó una señal positiva con su actuación frente a Jaguares, aunque todavía necesita acumular más partidos para establecer una tendencia. Juan Fernando Quintero también ha demostrado que puede ser determinante en la generación ofensiva, pero la lesión y la necesidad de recuperar continuidad dificultan una comparación definitiva. En el caso de Jackson Martínez, el proceso es distinto y todavía necesita consolidar su regreso a la competencia profesional.

Números de James, Cuadrado y Quintero | Transfermarkt – Chat GPT.

Por ahora, el balance debe entenderse como una fotografía parcial del semestre y no como un veredicto definitivo. James aparece entre los nombres con mejores argumentos por su incidencia ofensiva, mientras Cuadrado y Quintero tienen condiciones para elevar su aporte si logran mantener la regularidad. Jackson, por su parte, afronta el desafío más particular por el tiempo que estuvo alejado de la competencia y aún no juega con el Poderosos. Con buena parte del campeonato todavía por disputar, estas cuatro figuras tendrán nuevas oportunidades para justificar su fichaje y convertirse en protagonistas de la Liga BetPlay 2026-II.

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