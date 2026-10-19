Posibles alineaciones de Cúcuta Deportivo vs Atlético Nacional por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Mientras que el Motilón viene remando desde atrás, el Verdolaga está aspirando al liderato de la primera fase.
Este podría ser un encuentro trascendental para el panorama de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II en su jornada 15. Como Atlético Nacional todavía tiene encuentros pendientes, tiene opciones de ponerse a pelear por el liderato de la primera fase, acudiendo a la gran nómina que conformó para este semestre. Su rival a visitar de esta oportunidad será Cúcuta Deportivo, que viene remando desde atrás y quiere salvarse del descenso.
Posible alineación de Cúcuta Deportivo para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía, Hernán Lopes, Jhon Quiñones, Mauricio Duarte; Léider Berdugo, Víctor Mejía, Carlos Rentería; Dayan Pérez, Jaime Peralta, y Gustavo Torres. D.T.: Nicolás Chiesa.
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Posible alineación de Atlético Nacional para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Néider Parra, César Haydar, Milton Casco; Elías Cabrera, Jorman Campuzano, Edwin Cardona; James Rodríguez, Kevin Parra y Juan Rengifo. D.T.: Lucas González.
¿Cómo y dónde ver Cúcuta Deportivo vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
La programación tiene este partido para jugarse en el Estadio General Santander de Cúcuta a partir de las 6:30 p.m. de este martes. Ya es un hecho que la transmisión de televisión será solamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. También se podrá acceder vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.
Últimos cinco partidos de Cúcuta Deportivo
- 11.10.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Cúcuta Deportivo.
- 04.10.2026 | Cúcuta Deportivo 4-0 Deportivo Pereira.
- 26.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-1 Llaneros
- 19.09.2026 | Deportivo Cali 3-0 Cúcuta Deportivo.
- 13.09.2026 | Cúcuta Deportivo 1-2 Millonarios.
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Últimos cinco partidos de Atlético Nacional
- 17.10.2026 | Boyacá Chicó 1-4 Atlético Nacional.
- 14.10.2026 | Atlético Nacional 3-2 Independiente Medellín.
- 08.10.2026 | Atlético Nacional 0-0 Deportes Tolima.
- 30.09.2026 | Atlético Nacional 3-1 Junior.
- 26.09.2026 | Atlético Nacional 1-1 Chapecoense.