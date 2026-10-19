Posibles alineaciones de Cúcuta Deportivo vs Atlético Nacional por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Mientras que el Motilón viene remando desde atrás, el Verdolaga está aspirando al liderato de la primera fase.

Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional tienen mucho en juego.

Este podría ser un encuentro trascendental para el panorama de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II en su jornada 15. Como Atlético Nacional todavía tiene encuentros pendientes, tiene opciones de ponerse a pelear por el liderato de la primera fase, acudiendo a la gran nómina que conformó para este semestre. Su rival a visitar de esta oportunidad será Cúcuta Deportivo, que viene remando desde atrás y quiere salvarse del descenso.

Posible alineación de Cúcuta Deportivo para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía, Hernán Lopes, Jhon Quiñones, Mauricio Duarte; Léider Berdugo, Víctor Mejía, Carlos Rentería; Dayan Pérez, Jaime Peralta, y Gustavo Torres. D.T.: Nicolás Chiesa.

Posible alineación de Atlético Nacional para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Néider Parra, César Haydar, Milton Casco; Elías Cabrera, Jorman Campuzano, Edwin Cardona; James Rodríguez, Kevin Parra y Juan Rengifo. D.T.: Lucas González.

¿Cómo y dónde ver Cúcuta Deportivo vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

La programación tiene este partido para jugarse en el Estadio General Santander de Cúcuta a partir de las 6:30 p.m. de este martes. Ya es un hecho que la transmisión de televisión será solamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. También se podrá acceder vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Cúcuta Deportivo

11.10.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Cúcuta Deportivo.

04.10.2026 | Cúcuta Deportivo 4-0 Deportivo Pereira.

26.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-1 Llaneros

19.09.2026 | Deportivo Cali 3-0 Cúcuta Deportivo.

13.09.2026 | Cúcuta Deportivo 1-2 Millonarios.

Últimos cinco partidos de Atlético Nacional

17.10.2026 | Boyacá Chicó 1-4 Atlético Nacional.

14.10.2026 | Atlético Nacional 3-2 Independiente Medellín.

08.10.2026 | Atlético Nacional 0-0 Deportes Tolima.

30.09.2026 | Atlético Nacional 3-1 Junior.

26.09.2026 | Atlético Nacional 1-1 Chapecoense.

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