Golpe a la ilusión: Atlético Nacional decepciona en su pretemporada

Con goles de Rodrigo Pollero y Juan David Sánchez, Deportivo Táchira venció a Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Atlético Nacional vs Deportivo Táchira | Vizzor

Desde la llegada del nuevo cuerpo técnico encabezado por Lucas González, los hinchas de Atlético Nacional no habían tenido la posibilidad de ver jugar a su equipo. Para presentar a su plantilla y tener el primer contacto con su afición en el 2026-II, los ‘verdolagas’ hicieron un partido amistoso en su casa.

El Estadio Atanasio Girardot de Medellín recibió a los hinchas del verde paisa para el duelo de preparación entre Atlético Nacional y Deportivo Táchira de Venezuela. La primera alineación en la era del nuevo DT del ‘rey de copas’ fue con Luis Marquínez en el arco, Yeicar Perlaza, César Haydar, Neider Parra y Samuel Velásquez en defensa. Juan Manuel Zapata, Felipe Marín, Nicolás Rodríguez, Juan Manuel Rengifo y Kevin Parra, en el mediocampo. Y, solo en el frente de ataque Cristián ‘Chicho’ Arango.

Para sorpresa de todos los asistentes, nada más y nada menos que al minuto cinco el uruguayo Rodrigo Pollero abrió el marcador. El conjunto venezolano se puso en ventaja y amargó la fiesta del verde paisa. Los dirigidos por Lucas González no pudieron tener reacción en la primera mitad y así terminaron los primeros 45 minutos.

Primer tropiezo de Lucas González en Atlético Nacional

Para el segundo tiempo la disposición del conjunto loca fue diferente y tuvo sus frutos. Después de la hora de partido, al minuto 65, el goleador Alfredo Morelos le dio vida a Atlético Nacional en Medellín. El delantero costeño vuelve a plantearse como la ficha más fuerte del ataque ‘verdolaga’.

No obstante, la alegría no duro mucho. Pues, solamente dos minutos después Deportivo Táchira volvió a ponerse en ventaja. Esta vez el autor del gol fue el venezolano de 20 años, Juan David Sánchez. Así terminó el juego amistoso en Medellín y los hinchas del equipo colombiano se fueron con caras largas.

La competencia oficial para Atlético Nacional será el martes 21 de julio en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín ante Tigres de Bogotá por Copa BetPlay 2026. Por Liga BetPlay Dimayor 2026-II, el verde paisa visitará la capital del departamento de Boyacá para enfrentarse con el conjunto ajedrezado.

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