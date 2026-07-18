Messi y las finales: una carrera marcada por la revancha y la gloria

La ‘Pulga’ disputará su novena final con la Albiceleste en busca de su quinto título y su segunda Copa del Mundo

Messi, por una final más con Argentina | Reuters

Lionel Messi llegará a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España con un registro construido durante más de dos décadas. Antes del partido por el título en Nueva York, el delantero ha participado en 43 definiciones oficiales con clubes y selección mayor, con 30 victorias y 13 derrotas, para una efectividad cercana al 69 por ciento. El encuentro ante España será la final número 44 dentro de este recuento.

Para mantener un criterio uniforme, el balance considera las finales disputadas con Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la selección absoluta de Argentina. Algunos registros también incorporan el Mundial sub 20 de 2005 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, por lo que el número total puede variar según la metodología empleada. En las 43 definiciones contabilizadas, Messi acumula 35 goles y 17 asistencias.

¿Cómo le ha ido a Lionel Messi en las finales de su carrera?

La mayor parte de su historial se construyó con el Barcelona. Messi estuvo involucrado en 31 finales con el conjunto catalán y ganó 23, una producción que explica buena parte de su balance favorable. Su etapa en España incluyó definiciones de Champions League, Copa del Rey, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

Entre sus resultados con el Barcelona aparecen tres victorias en finales de Champions League, tres títulos del Mundial de Clubes y siete conquistas de la Copa del Rey en diez definiciones. También ganó las cuatro finales de Supercopa de Europa consideradas en el recuento de partidos por el título, aunque en competencias disputadas a ida y vuelta su historial incluye más encuentros que series.

Su paso por el Paris Saint-Germain dejó una sola final disputada. Messi participó en el triunfo por el Trofeo de Campeones de 2022 y marcó uno de los goles, por lo que cerró su etapa en Francia con una victoria en una definición directa.

Con Inter Miami afrontó tres finales y conquistó dos títulos. En 2023 ganó la Leagues Cup ante Nashville SC después de un empate 1-1 y una tanda de penales que terminó 10-9; Messi anotó durante el partido. En 2025 perdió 3-0 frente a Seattle Sounders en la Leagues Cup, pero meses después levantó la MLS Cup tras el 3-1 sobre Vancouver Whitecaps, encuentro en el que dio dos asistencias.

El balance por equipo queda de la siguiente manera:

Barcelona: 31 finales, 23 títulos.

31 finales, 23 títulos. Paris Saint-Germain: una final, un título.

una final, un título. Inter Miami: tres finales, dos títulos.

tres finales, dos títulos. Argentina, selección mayor: ocho finales, cuatro títulos.

ocho finales, cuatro títulos. Total antes de enfrentar a España: 43 finales, 30 victorias y 13 derrotas.

De cuatro derrotas consecutivas a cuatro títulos con Argentina

La relación de Messi con las finales de Argentina tuvo una primera etapa marcada por los segundos lugares. Perdió la Copa América 2007 contra Brasil, el Mundial 2014 frente a Alemania y las ediciones de la Copa América de 2015 y 2016 ante Chile. Esos cuatro resultados consecutivos colocaron durante varios años su rendimiento con la selección en el centro de la discusión.

La racha cambió en la Copa América 2021, cuando Argentina derrotó a Brasil en el Maracaná. Después llegaron la Finalissima de 2022 ante Italia, el Mundial de Qatar 2022 contra Francia y la Copa América 2024 frente a Colombia. Messi ganó así las cuatro finales más recientes que disputó con la selección mayor antes del encuentro contra España.

Sus dos primeras finales mundialistas terminaron con resultados opuestos. En Brasil 2014, Argentina perdió 1-0 ante Alemania durante el tiempo extra. Ocho años más tarde, Messi marcó dos goles en el empate 3-3 frente a Francia y convirtió su cobro en la tanda de penales que entregó el campeonato a la Albiceleste.

El partido contra España puede modificar nuevamente sus números. Un triunfo dejaría a Messi con 31 finales ganadas de 44, además de cinco títulos consecutivos en definiciones con Argentina. Una derrota mantendría su balance global en 30 victorias, mientras que con la selección mayor pasaría a cuatro conquistas y cinco caídas.

Más allá del resultado, su historial muestra dos etapas: una producción sostenida con el Barcelona y una recuperación con Argentina después de las derrotas de 2007 a 2016. La final del Mundial 2026 representa otra oportunidad para ampliar una lista en la que ya aparecen títulos europeos, americanos y mundiales.

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