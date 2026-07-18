Récord histórico en puerta: Messi busca ser el goleador más veterano en una final de Copa del Mundo

El capitán de la selección de Argentina buscará establecer una marca más a su ya enorme registro a nivel internacional

La ‘Pulga’ no se cansa de implementar récords | Reuters

Este domingo Lionel Messi tendrá una oportunidad histórica en el Mundial 2026. Con 39 años y 25 días, el delantero argentino podría convertirse en el anotador más longevo en la historia de una final de Copa del Mundo, un récord que aún permanece en los libros pero que podría quedar bajo su nombre si logra marcar contra España en Nueva Jersey.

El récord vigente en finales esta en manos de Nils Liedholm, quien anotó a los 35 años y 264 días en la final de 1958 con Suecia frente a Brasil. Liedholm abrió el marcador rápidamente, pero la ventaja duró apenas cinco minutos antes de que Vavá empatara para los brasileños. Ese gol sigue siendo un referente de longevidad en finales mundialistas.

Messi ya había dejado su huella en finales anteriores. En Qatar 2022, con 35 años y 177 días, marcó dos goles en el empate 3-3 ante Francia tras la prórroga, mientras que Ángel Di María, con 34 años y 307 días, también contribuyó con un gol en aquel partido que Argentina terminó ganando en los penales, convirtiéndose así en uno de los elementos más longevos en aparecer en el marcador en una pelea por el título. Ahora, el rosarino busca la marca en solitario.

A nivel general en los Mundiales, Roger Milla mantiene un registro destacado como goleador veterano. En junio de 1994, con 42 años y 39 días, marcó como suplente contra Rusia y amplió su récord de mayor edad en anotar en un torneo mundial. Anteriormente, sus goles frente a Colombia en Italia 1990 lo habían situado como el más longevo en ese ámbito con 38 años y 34 días.

Otros jugadores veteranos también figuran en la historia del torneo. El egipcio Essam El-Hadary (45 años y 161 días) y el colombiano Faryd Mondragón (43 años y 3 días) son ejemplos de porteros que participaron en Mundiales en edades avanzadas, demostrando que la experiencia puede convivir con el nivel competitivo que exige la Copa del Mundo.

Sin embargo, los récords de longevidad en goles pueden ser superados. Messi, de lograr marcar, no solo rompería la barrera de los 35 años que mantenía Liedholm, sino que quedaría cerca al nivel de Milla como referencia mundial de persistencia y capacidad competitiva pese a la edad.

La final entre España y Argentina servirá como escenario para que Messi intente este hito histórico. Su trayectoria, marcada por la regularidad y los goles decisivos, lo pone en la mira no solo de la estadística, sino también de la historia del fútbol, consolidando su legado en el torneo más importante del planeta.

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